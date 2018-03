Diesem Anfang wohnte noch kein Zauber inne. Der kalendarische Sommer trat mit nassen Füßen über die Schwelle - aller Anfang ist schwer. Aber er macht es, wenn die Vorhersagen recht behalten, ab heute wieder gut. Was jedoch nicht nur von Vorteil ist. Denn auf Schloss Elmau in Bayern sitzen am Wochenende die Teilnehmer des G7-Gipfels zusammen und plaudern im Abendsonnenschein nebenbei über Klimaschutz. Wo soll da ein ernsthafter Anstoß herkommen? Im Interesse der menschlichen Zukunft, und um nichts weniger geht es dabei, wäre ein drastischer meteorologischer Fingerzeig hilfreicher. Denn die Lage ist doch so: Das Haus steht längst in Flammen und die Bewohner streiten immer noch über die Einführung von Rauchmeldern. So wird das nie was.