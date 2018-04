Zog es die Macht zur Muse - oder die Muse zur Macht? Nach Sarkozy ist in Frankreich jetzt auch Nachfolger Hollande Nutznießer dieser kulturellen Überhöhung des präsidialen Liebeslebens. Unter den vielen möglichen Antworten, warum jemand Politiker wird, kommt dieser Aspekt viel zu kurz: Es geht nicht nur um den Freifahrtschein 1. Klasse für die Bahn oder beitragsfreie Altersversorgung. Die Erotik der Macht ist für den Politiker offenbar das, was für den Börsenhändler der frische Bonus ist. Es dürfen gerne auch Boni sein. Auffällig allerdings, dass fast nur ältere Politiker erotisch so ungeniert abkassieren. Bei gereiften Politikerinnen erlebt man das seit Katharina der Großen umgekehrt eher selten. Oder können sie nur besser schweigen?