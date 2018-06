Es ist eine philosophische Frage, so recht nach dem Geschmack von Winfried Kretschmann: Was wiegt Sauberkeit in der Politik? Wie weit kann ein Politiker, der Glaubwürdigkeit lebt, die Waage zu seinen Gunsten herunterrücken?

Oder auf die Spitze getrieben: Können umgekehrt 0,6 Gramm jener Goliath-Droge, die aus Zwergen eingebildete Riesen macht, und die - wohlgemerkt - nur bei einem entfernten Parteifreund gefunden wurden, vielleicht den Ausschlag über die künftige Landespolitik geben? Nur weil im Wahlkampf alle Waagen verrückt spielen?

Es ist offensichtlich: Wir reden hier von einem falschen Gewicht. Wer das noch als Argument gegen den Gegner bei sich mit drauflegt, hat es so nötig, dass er unschwer als zu leicht befunden werden muss.