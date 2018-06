Wer lügt, der stiehlt auch, heißt es. Zwar werden wir derzeit häufig mit dem Versuch konfrontiert, diese moralische Abwärtsspirale in Gang zu setzen: Durch auffällige Fallsucht mit dem Ziel, ein Strafstoßtor zu ergaunern. Doch da gibt es immerhin den Halbgott des Spielfelds, der zwischen angetäuschter Lüge und Wahrheit entscheiden kann. Sofern er was sieht. Aber obwohl ebenfalls Millionen zusehen, wie ein durchgeknallter Stürmer auf einem anderen Feld täuscht, trickst und so offen betrügt, dass sich der Rollrasen biegt, geht das durch - von den grünen Männchen über die geklaute Krim bis zu den täglichen Lügen, die den Krieg in der Ostukraine verlängern. Und keiner pfeift ab. Das ist halt Politik? Danke. Dann doch lieber Dauerfußball.