In der akademischen Steinzeit, als Studenten noch keine Autos hatten, räumten ihnen die Professoren eine zeitliche Wegepauschale ein. So kam die akademische Verspätung in die Welt: cum tempore (c.t.), mit Zeit. Ein Viertel gilt als legitimiert, wenn nicht dabeisteht: s.t. - sine tempore, ohne Zeit.

Die Konvention hat auch das Normalleben befruchtet: Verspätung gilt vielen als Ausweis des souveränen Zeitmanagements. Menschen im Ruhestand kommen hingegen gerne a.t. - ante tempus (Akkusativ!), vor der Zeit. Während die Gastgeberin noch unter der Dusche steht.

So richtig höflich ist beides nicht. Man könnte hier von den Angelsachsen lernen, die mit einem Zeit-Puffer für das "Coming together", das Zusammenkommen, solchen Ärger vermeiden.