Es ist oft so, dass Spezialisten mit Tunnelblick ihr Wissen nicht auf andere Lebensbereiche übertragen können. Dass also z.B. der Physiker mit der Dynamik menschlicher Beziehungen überfordert und der Lehrer nicht automatisch ein Traumvater seiner Kinder ist. Bei der Chemikerin Petry stimmt es, seit sie das Geschäftsleben wegen Insolvenz verlassen hat und in die Politik gegangen ist, mit der sprichwörtlichen Chemie nicht. Was allerdings in ihrer Partei, wo so viele den ideologischen Gauleiter geben möchten, nahe liegt. Streitet weiter. Sie kann diese Führer-Kleindarsteller aussitzen und derweil mit dem erwarteten fünften Kind für die neue Blüte des "Völkischen" sorgen, das ihr so am Herzen liegt. Das ist wenigstens angewandte Politik.