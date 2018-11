Man geniert sich schon fast, den Flieger immer wieder in die Wunde zu legen. Aber wenn sogar Old Brecheisen Hartmut Mehdorn geht, bevor er fliegt, kann man nur noch mit der taz mitwitzeln: Berlin kriegt keinen hoch. Jedenfalls nicht von seinem Pannen-Flughafen mit Direktanschluss zum Steuerzahler. Der allerdings funktioniert. Das Bau-Chaos hat auch schon die Berliner Köpfe erreicht. Denn der Spott: Niemand hat die Absicht einen Flughafen zu eröffnen, ist völliger Nonsens. Walter Ulbrichts sagte 1961: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wenn der BER so schnell fertig geworden wäre, wie danach die Mauer stand, hätte 2015 sein fünfjähriges Betriebsjubiläum gefeiert werden können. Es bleibt dabei: Fernbusse statt Airbusse.