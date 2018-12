Im Vergleich zu Gérard Depardieu, der sich vor dem Fiskus aus dem Staub machte und Neurusse geworden ist, hat es Edward Snowden schwerer. Zwar war er dem Kreml-Chef als zugeflogener Ankläger Obamas willkommen. Doch inzwischen ist das Haltbarkeitsdatum des Gastes deutlich überschritten. Als leuchtende Ikone der Bürgerrechte wirkt er im Land des lupenreinen Putin so abwegig wie die Damen-Band Pussy Riot in der Propagandaabteilung des Präsidenten. Snowden weiß, dass er fehl am Platz ist. Was auch für Venezuela gilt. Nicht einmal das winzige Luxemburg erfüllt seine Kriterien. Genau genommen gibt es gar kein Land, das zu ihm passt. Noch nicht. Bis zu einem Wahlsieg von Rot-Grün müsste er schon im Moskauer Überbrückungsasyl ausharren.