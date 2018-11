Fußball ist wie das Leben: Des einen Freud ist des anderen Leid. In der Haut des kroatischen Botschafters in Ankara möchten wir zum Beispiel nicht stecken. Nachdem seine Elf die Türken geschlagen hat, wird er wohl antanzen und erklären müssen, wie er es wagen konnte. Erdogans Streu-Klage wg. Beleidigung gegen sämtliche Spieler ist auch schon unterwegs. Nein, solche Probleme hatte unsere Elf nicht. Genüsslich haben sich viele stattdessen vorgestellt, was passiert wäre, wenn Gauland oder einer seiner Altdeutschen an der Stelle von Boateng gewesen wäre, als die Führung wackelte. Und unser Last-Minute-Schweini erst - kam, sah und siechte kein bisschen, sondern traf. Was es sonst nur im Kino gibt, wir machen es wahr. Ein Auftakt nach Maß.