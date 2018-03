Zumindest der Untergang des Abendlandes ist 2015 an uns vorbeigegangen. Und die Erde ist immer noch keine Scheibe. Aber einen Verlust gilt es schon zu beklagen: Als Verliererin des Jahres endet die Krawatte, die bislang zwischen Stil und Proll trennte, im Lumpensack der Geschichte. Von schwindenden Ausnahmen abgesehen. Und wem haben wir das zu verdanken? Tsipras und Varoufakis. Die mit offenem Hemd monatelang zwischen Schein und Nichtsein parodierten. Eine revoltierende Befreiungsgeste, wie vermutet? Aber nicht doch: Wie sollen die einen doppelten Windsor, einen Manhattan, den extravaganten Onassis (!) oder auch nur einen simplen Four in Hand binden können. Die haben ja bis heute nicht einmal ihren eigenen Gordischen Knoten gelöst.