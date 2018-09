Wer sich interessehalber nur mal den Prolog zu Henry Roths Text "Call it sleep" aus Wikipedia auf Deutsch reinzieht, kann die aufgebrachten Abiturienten, die sich an dem Text abarbeiten mussten, zumindest verstehen. Auch wenn die Kultusministerin in Stuttgart ganz anderer Ansicht ist und die Schüler mit dem Hinweis beschämt, in Meck-Pomm, wo der Text ebenfalls verwendet wurde, habe es keine Klagen gegeben. Ausgerechnet Meck-Pomm! Immerhin ist bei der Bewertung der Arbeiten angesichts des Aufstandes im Netz "äußerste Milde" versprochen. Ob das bedeutet, dass auch ein völlig unbeschriebenes Blatt als kühne Interpretation eines ergebnisoffenen amerikanischen Einwandererschicksals in den 1930er Jahren anerkannt wird, ist aber Spekulation.