Von Anne-Beatrice Clasmann

Berlin. (dpa) Wer im Heiligen Land Hilfe leisten will, braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Denn in den Palästinensergebieten bewegen sich Hilfsorganisationen und Geberländer - zu denen auch Deutschland gehört - in einem schier endlosen Kreislauf von Aufbau, Zerstörung und Wiederaufbau.

Israel ist zwar kein Entwicklungsland. Doch auch der jüdische Staat erhält aus Berlin Unterstützung. Diese beschränkt sich allerdings - sieht man einmal von der Förderung des Jugendaustausches und der Forschungskooperation ab - hauptsächlich auf den Rüstungsbereich.

Im Bundeshaushalt tauchen beispielsweise für 2013 rund 25 Millionen Euro als «Beitrag zur Beschaffung von Verteidigungssystemen für Israel» auf. Im Jahr zuvor waren es 70 Millionen Euro gewesen. Konkret geht es bei dabei um Rabatte bei der Bestellung deutscher Rüstungsgüter, die von der Bundesregierung finanziert werden. So hatte sich Berlin etwa bei Lieferungen von U-Booten der Dolphin-Klasse an Israel bereiterklärt, ein Drittel des Kaufpreises zu übernehmen.

Die Bundesregierung hat 2013 insgesamt rund 150 Millionen Euro für die Unterstützung der Palästinenser ausgegeben - direkt und über Projekte der Europäischen Union. Von den deutschen Geldern gingen alleine 34 Millionen in den Bereich humanitäre Hilfe. 60 Millionen Euro flossen in mittel- und langfristige Entwicklungsprojekte. Schwerpunkte des deutschen Engagements sind die Bereiche Wasseraufbereitung, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Polizeiausbildung und «gute Regierungsführung».

«Nach bislang vorliegenden Informationen sind einige von Deutschland geförderte Vorhaben im Zuge der gegenwärtigen Gaza-Krise betroffen», erklärt ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ). Konkret geht es dabei um ein Vorhaben zur Verbesserung der Abfallentsorgung, eine Gesundheitsstation, ein Marktgebäude und ein Klärwerk.

Die große Kläranlage von Gaza-Stadt ist ein Beispiel dafür, wie frustrierend Entwicklungsprojekte in Nahost sein können. Während der israelischen Militäroperation «Gegossenes Blei», die von Dezember 2008 bis Januar 2009 andauerte, wurde die Kläranlage zerstört. Die Wiederinstandsetzung und Erweiterung der Anlage, für die auch deutsche Steuergelder verwendet wurden, gestaltete sich wegen der israelischen Abriegelung des Gazastreifens extrem schwierig. Im Dezember 2012 war es schließlich so weit: Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) reiste zur feierlichen Wiedereröffnung in den von der radikalen Hamas-Bewegung kontrollierten Gazastreifen.

Im vergangenen Juli, kurz nach Beginn der jüngsten israelischen Offensive, bekam die Kläranlage einen Treffer ab und musste notdürftig repariert werden. Das Klärwerk befindet sich zwar größtenteils weiterhin in Betrieb. Allerdings sind einige Pumpstationen beschädigt oder arbeiten derzeit wegen der unterbrochenen Energieversorgung nicht, so dass Abwasser ungeklärt ins Mittelmeer fließen.

Doch nicht nur der Krieg setzt denjenigen zu, die in Nahost einen positiven Beitrag leisten wollen. Im Westjordanland hat die Bundesregierung die israelische Initiative Comet-ME unterstützt, die für ländliche palästinensische Gemeinden kleine Wind- und Solaranlagen errichtet. Kaum waren die Anlagen fertiggestellt, erklärten sie die israelischen Behörden für illegal. Nur diplomatische Interventionen auf höchster Ebene konnten bisher einen Abriss verhindern.

«Die Hilfe in den Palästinensergebieten ist oft eine Sisyphosarbeit», sagt André Stiefenhofer, Sprecher des katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Seine Organisation sammelt derzeit Spenden für die Versorgung verwundeter Zivilisten im Gazastreifen. Wenn die Waffenruhe andauert, soll außerdem das beschädigte Gebäude der katholischen Schule «Heilige Familie» renoviert werden. In der Schule, die im Juli durch einen israelischen Bombentreffer auf ein benachbartes Haus verwüstet worden war, leben im Moment etwa 1000 vertriebene Palästinenser.