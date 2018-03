Von Gil Yaron, RNZ Tel Aviv

Jerusalem. Um derzeit in Israel die Politik der Regierung ungeschoren und pointiert kritisieren zu können, muss man schon so ein bekannter Komiker sein wie Eyal Kitzis. In seiner Fernsehsatiresendung äußerte Kitzis nach einer dramatischen Pressekonferenz des Premiers Benjamin Netanjahu die Befürchtung, alle Israelis könnten bald unter Nackenschmerzen leiden: Netanjahu habe schließlich den Krieg begonnen, um im Himmel der Gefahr der Raketen Herr zu werden, mit denen die Hamas Israel seit mehr als einem Jahrzehnt beschießt. Und nun beschwöre er auf einmal die Gefahr im Boden, die Terrortunnel der Islamisten: "Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingucken sollen, wenn er ,Aufpassen!' ruft: nach oben oder unten? Wir kriegen alle noch ein Schleudertrauma!"

Nicht nur Kitzis scheint zu befürchten, dass Netanjahus Regierung es versäumen könnte, einen geeigneten Ausstieg aus Israels längster bewaffneter Konfrontation seit 2006 zu finden. Selbst Ex-Staatspräsident Schimon Peres mahnte am Mittwoch: "Israel hat die militärische Option erschöpft und muss den Krieg nun beenden." Damit klang Peres ganz anders als Wirtschaftsminister Naftali Bennett, der meint, der Krieg müsse so lange fortgesetzt werden bis "Hamas in die Knie gezwungen wird". Aber was will Netanjahu?

Israels Premier ging von Anfang an zögerlich in diesen Krieg. Allerdings forderte er die Hamas vor einem Monat offen heraus, als er ihre Infrastruktur im Westjordanland nach der Entführung und Ermordung dreier israelischer Jugendlicher kompromisslos angriff. Auch politisch hatte er die Islamisten in eine Ecke gedrängt: Die waren in der arabischen Welt isoliert und bankrott, nachdem Ägypten alle Schmugglertunnel zum Sinai geschlossen hatte. Ein Schulterschluss mit der pragmatischeren Fatah in Ramallah war als Rettungsleine gedacht, um den Angestellten der Hamas nach Monaten wieder Gehälter zahlen zu können. Katar erklärte sich bereit, die Kosten zu tragen, doch Netanjahu verhinderte gemeinsam mit den USA den Transfer der Gelder.

Der bewaffnete Arm der Hamas sah in einer bewaffneten Konfrontation den einzigen Ausweg. Und so flogen immer mehr Raketen auf israelische Ortschaften, worauf Netanjahu trotz zunehmender Kritik daheim zuerst besonnen reagierte: Er ließ Vergeltungsschläge in der Nacht fliegen, gegen leere Kasernen der Hamas. Erst als die Zahl der abgeschossenen Raketen emporschnellte, ließ der Premier Gaza "richtig" angreifen.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil ein Krieg in Gaza für jeden israelischen Premier kostspielig ist. Dabei ist internationale Kritik, sogar der immer tiefere Bruch mit den USA, noch das kleinste Problem. Die Wirtschaft leidet, es gibt Menschenopfer und Sachschäden, und vor allem politische Risiken. Als erfahrener Politiker weiß Netanjahu, dass die Zustimmung, derer er sich jetzt erfreut, nur temporär ist. Die patriotische Einheit, die unweigerlich den Anfang jedes Krieges hier charakterisiert, verwandelt sich spätestens dann in harte Kritik, wenn der letzte Schuss verhallt und Journalisten, Oppositionspolitiker und Hardliner beginnen, den Waffenstillstandsvertrag kalten Kosten-Nutzen-Rechnungen zu unterziehen. Oder wenn Reservisten heimkehren und nach Wochen der Zensur die Wahrheit über die Kriegsführung verbreiten. Völlig unpopulär: Die Besetzung des Gazastreifens.

Wie es weitergeht: Die Hamas absetzen wollte vor zwei Wochen eigentlich kaum jemand außer Bennett und seinem politischen Erzrivalen in Israels rechtem Spektrum, Außenminister Avigdor Liberman. Im Gegenteil: Militärs und Politiker betonten immer wieder, die Hamas sei die einzige Alternative zu Chaos in Gaza. Deswegen setzte Netanjahu realistische - sprich minimalistische - Ziele für die Militäroperation: Der Raketenbeschuss der Hamas müsse eingestellt werden, dann ende die Operation.

Bis die Gefahr der Tunnel in ihrer vollen Tragweite erkannt wurde: Sechs Mal bereits gelang es Kämpfern der Hamas, durch Tunnel in Israel einzudringen und Soldaten zu töten. Jetzt will Netanjahu keinesfalls die Operation beenden, bevor nicht die 31 Tunnel, die bislang entdeckt wurden, restlos gesprengt wurden. Das dürfte noch ein paar Tage dauern.