Von Gil Yaron, RNZ Jerusalem

Gaza. Kriegsalltag in Israel und Palästina: In Tel Aviv, Jerusalem, und dem ganzen Süden Israels heulen rund um die Uhr Sirenen auf, Menschen rennen in Bunker oder spezielle Schutzräume in ihren Wohnungen. Doch so unerträglich diese Routine erscheinen mag, die Bewohner Gazas würden sich solche Zustände wünschen: "Für uns gibt es keine Vorwarnzeit", sagt Raji Sourani aus Gaza-Stadt. "Wir erfahren von Luftangriffen durch keine Sirene, sondern Explosionen." Seit Wochen kann der sechzig Jahre alte palästinensische Menschenrechtler nicht mehr schlafen: "Dauernd donnern hier die Explosionen, dass die Fensterscheiben zittern. Es rüttelt an den Nerven weil man nie weiß, wo die nächste Bombe einschlagen wird." Dabei ist nicht einmal ein Direkttreffer nötig: "Die meisten Verletzten, die ich kenne, wurden von Schrapnell oder Glassplittern getroffen".

In Israel ist der Zivilschutz genau geregelt: Vor 1991 musste jedes Haus einen Bunker haben, seither hat sogar jede Wohnung einen eigenen raketensicheren Raum. Für Menschen, die nicht zuhause sind, gibt es öffentliche Schutzräume. Auch Kindergärten, Schulen und Universitäten verfügen über raketensichere Räume. Wer sich dennoch im Dauerraketenhagel fürchtet, packt seine Sachen und besucht Verwandte oder Freunde außerhalb der Gefahrenzone.

Doch selbst Familien mit Kindern müssen den Krieg in ihren Wohnzimmern überstehen: "Es gibt keinen sicheren Ort. Nicht draußen, nicht im Haus", sagt der 40 Jahre alte Hammad. "Es wird ja immer geraten, sich im Treppenhaus zu flüchten, aber das hat wenig Sinn. Die israelischen Bomben machen ganze Mehrfamilienhäuser dem Erdboden gleich", sagt Hammad, der mit Frau und zwei Söhnen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Gaza wohnt. Es beruhigt ihn kaum, dass Israels Luftwaffe sich bemüht, nur bestimmte Personen mit Präzisionsschlägen auszuschalten: "Ich glaube nicht, dass sie immer genau wissen, was sie tun." Zudem weiß auch er, dass die Hamas ihre Raketen von Wohngebieten aus auf israelische Städte abschießt, und diese so in Angriffsziele der Israelis verwandelt. "Der Gazastreifen ist einer der am dichtesten besiedelten Landstriche der Erde", sagt Hammad, und es klingt fast wie eine Entschuldigung für das, was die Hamas tut.

Er will nur seine Söhne schadlos auch durch diese Krise bringen. Jedes Mal, wenn draußen die Feuerbälle dröhnend in den Himmel steigen, bekommen seine Söhne Angst: "An Schlaf kann niemand denken. Selbst wenn sie in ihren Betten sind, starren sie die ganze Nacht die Decke an und warten auf den nächsten Angriff", erzählt Hammad. Wenn es dann kracht, "besteht mein Großer darauf, dass wir alle zusammen sind. Niemand darf die Wohnung oder das Zimmer verlassen." Er versucht dann, ihn mit Ritualen zu beruhigen. "Manchmal hilft das", sagt Hammad. An den sechs Stunden, an denen es Strom gibt, macht er das Fernsehen an. Doch seine Kinder wollen sich nicht ablenken lassen: "Sie wollen dann Nachrichten sehen. Sie wollen verstehen, warum das alles passiert." In den letzten Tagen bohrt sein Ältester ihn mit Fragen: "Haben die Israelis auch Kinder? Haben sie auch Angst? Leiden sie wie wir", will der Zehnjährige wissen.

So schwer und hoffnungslos die Lage scheint: Hammad und Sourani denken nicht daran, ihre Heimat zu verlassen: "Wir sind Teil dieses Landes, meine Familie hat tiefe Wurzeln hier die Jahrhunderte alt sind", sagt Sourani. Hammad will den Israelis mit dem Interview deswegen eine Botschaft übermitteln: "Sie sollten wissen, dass hier nicht alle Militante sind. Rund 52 Prozent der Bewohner Gazas sind Kinder. Sie brauchen Bildung, und eine bessere Zukunft. Das sollten sie bedenken, bevor sie hier ihre Bomben abwerfen."