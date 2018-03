Von Gil Yaron, RNZ Tel Aviv

Gaza. Wie immer wenn der Kampf in Gaza eskaliert gehen Muslime in aller Welt auf die Straßen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern und ihre Wut auf Israel zu demonstrieren. In Jordanien forderten Hunderte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Jerusalem, in der Türkei waren die Proteste so heftig, dass Israel die Familien seiner Diplomaten abzog und die eigenen Bürger davor warnte, in Israels Lieblingsnaherholungsgebiet zu reisen.

Doch für die Hamas ist das nicht mehr als ein Trostpflaster. Sie ist über die Reaktionen in der arabischen Welt entsetzt - oder eher das Fehlen jeglicher Reaktion. Denn längst ist nicht mehr alles beim Alten, im Gegenteil: "Die arabische Welt hat uns verraten", klagte Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri. Die arabische Welt unternehme "nichts, um Gaza zu retten". Die Araber ließen die Palästinenser "in diesem Krieg völlig allein".

Dabei wäre es der Hamas in vielen Fällen wahrscheinlich lieber, man ignorierte sie: Wenn sie schon von den Führungen Arabiens erwähnt wird, dann nur um den Islamisten die gesamte Schuld für die Eskalation in Gaza zuzuschieben. Oder gar dazu, sich unverhohlen einen Sieg Israels herbeizuwünschen.

Ausgerechnet im Staat, der für die Hamas die wichtigste Rolle spielt, ist der Hass auf die palästinensische Zweigstelle der Muslimbrüder dabei am größten. Seitdem Ägyptens Armee vor einem Jahr die Muslimbrüder in Kairo stürzte und stattdessen den General Abdel Fatah al Sisi an die Staatsspitze stellte, gelten die Islamisten und ihre Verbündeten als Staatsfeinde. Zwar wird Israels Vorgehen in Gaza in den Medien scharf kritisiert, dennoch machte die Tageszeitung Al Wad am Freitag allein die Hamas für die Eskalation in Gaza verantwortlich, weil sie Kairos Initiative für eine Waffenruhe ausgeschlagen hatte und Raketen auf Israel abschießt. Ägyptens Außenminister Sameh Schukri meinte, die Hamas hätte zig palästinensische Menschenleben retten können, "wenn sie nur unser Angebot angenommen hätten".

Der bewaffnete Arm der Hamas bezeichnete Ägyptens Vorschlag jedoch als "Kapitulation", weil er die wichtigsten Forderungen der Islamisten ignoriert, und weil er vorsieht, dem politischen Erzrivalen, die pragmatische Fatah, wieder eine Schlüsselrolle zu geben.

Ägyptens Hass auf die Hamas ist weit mehr als die Retourkutsche dafür, dass die Hamas den in Kairo ausgearbeiteten Waffenstillstand ablehnte und Sisi damit desavouierte. Der wird nicht bloß vom Hass auf die Hamas getrieben. Sisi hat gemeinsame Interessen mit Israel.

Schon bald könnte Ägypten, das vor der Revolution noch Gas an Jordanien und Israel verkaufte, von israelischen Erdgaslieferungen abhängig werden. Zudem benötigt es laut dem Friedensvertrag mit Israel Jerusalems Zustimmung, um die Truppen auf der chaotischen Sinaihalbinsel verstärken zu dürfen. Es muss nicht nur Propaganda sein, wenn Kairo die Hamas für die prekäre Sicherheitslage im Sinai mitverantwortlich macht. Erst heute berichteten ägyptische Medien, dass Sicherheitskräfte hier zwei Islamisten festgenommen hätten, die Raketen auf Israel abschießen wollten - nicht zum ersten Mal.