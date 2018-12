Von Gregor Mayer

Gaza. Die militanten Palästinenser im Gazastreifen stehen im Krieg, doch ihre Kämpfer sind praktisch nicht sichtbar. Wer durch den schmalen, 40 Kilometer langen Küstenstreifen fährt, stößt selten auf Kontrollpunkte der Militanten, begegnet keinen Uniformierten im Kampfanzug. Das ergibt sich aus der Natur dieses bewaffneten Konflikts. Einen Kommandeur oder Kämpfer, der sich offen zeigt, würden israelische Drohnen bald erkennen. Präzisionswaffen könnten ihn aus der Luft töten.

Dennoch übt die Hamas, die seit 2007 im Gazastreifen herrscht, ihre autoritäre Macht über die Bürger des Palästinensergebietes ungebrochen aus. "Die Zentren ihrer Herrschaft sind die Moscheen", erklärt ein Journalist aus Gaza, der nicht namentlich genannt werden will, das System. "Jedes Wohnviertel, jeder Straßenzug ist einer Moschee zugeordnet. Deren Emir (Führer) hält seinen Rayon eisern im Griff. Zeitgenossen, die als "illoyal" gelten, werden bespitzelt. Da sind dann oft 13- oder 14-Jährige, die beobachten, ob ein Ortsfremder den Betreffenden besucht, und das dann in der Moschee melden."

Auch die mutmaßliche Hinrichtung des ehemaligen Hamas-Sprechers Aiman Taha wirft ein Schlaglicht auf die brutale Herrschaft der Hamas. Der Sohn eines Hamas-Mitbegründers und Spezialist für heikle Verhandlungsmissionen seiner Organisation war im Februar unter Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Am Donnerstag wurde seine Leiche ins Al-Schifa-Krankenhaus gebracht. Palästinensische Zeitungen berichteten, Taha sei von einem Hamas-Kommando standrechtlich erschossen worden. Zusätzlich habe man ihn auch der Spionage für Ägypten beschuldigt.

Immer wieder machen Meldungen die Runde, dass politischen Gegnern der Islamisten in die Knie geschossen wird, um sie als Abschreckung für andere zu verkrüppeln. So ist es verständlich, dass niemand in Gaza die Hamas öffentlich zu kritisieren oder die Sinnhaftigkeit des jüngsten Waffengangs zu bezweifeln wagt. Ein Hamas-Kritiker meinte dieser Tage, unter strikter Zusicherung der Anonymität: "Sie haben den Menschen das Blaue vom Himmel versprochen. Und was wird am Ende herauskommen? Ein paar Meilen mehr, die die Fischer aufs Meer hinausfahren dürfen, und ein paar Lkw-Ladungen mehr, die die abgeriegelte Grenze zu Israel passieren dürfen. Beide Seiten - die unsrige und Israel - haben nichts erreicht, rein gar nichts."

Tatsächlich mag die Hamas im 1,8 Millionen Einwohner zählenden Gazastreifen nicht allgemein populär sein - zu ihrer "Siegesfeier" am Donnerstag kamen gerade mal ein paar Tausend eingefleischte Anhänger. Doch in einem Punkt sind sich Bevölkerung und Quasi-Staatsmacht einig: die Blockade des Mittelmeerstreifens durch Israel und Ägypten wollen sie unbedingt beseitigt sehen.

"Wir erwarten uns nicht mehr und nicht weniger als das, was auch Bürger anderer Länder genießen: ein Leben in Würde", sagt der Verkäufer Aschraf Dueima, dessen Haus im Gaza-Stadtteil Sadschaija israelische Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt haben. Sein Heim wird nur dann wieder aufgebaut werden können, wenn Israel Zement nach Gaza lässt. Doch genau das will die Regierung in Jerusalem nicht, aus Angst, dass in erster Linie die zerstörten Tunnel wieder aufgebaut würden. Nach Schätzung der UN wurden in diesem Krieg 10.800 Häuser und Wohnungen zerstört, 65.000 Menschen wurden deshalb obdachlos.

"Auf den Hamas-Verhandlern in Kairo lastet ein enormer Erwartungsdruck", meint der eingangs erwähnte Journalist. Viele der obdachlos gewordenen Menschen glaubten recht naiv, dass ihnen bald wieder neue Heime hingestellt würden. "Mit leeren Händen können da die Hamas-Unterhändler nicht zurückkommen."