Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Yakov Hadas-Handelsman ist Botschafter Israels in Berlin.

In Deutschland gibt es Demonstrationen und scharfe Kritik wegen Israels Militäroffensive in Gaza. Haben Sie Art und Ausmaß der Proteste überrascht?

Ja, ich bin erschrocken. Demokratie bedeutet Meinungsfreiheit. Dazu gehören auch Demonstrationen. Aber wenn es zu Gewalt kommt oder antisemitische, rassistische Parolen gerufen werden, sind Grenzen ganz klar überschritten.

Ein muslimischer Prediger soll in Neukölln zur Vernichtung Israels aufgerufen haben. "Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein", wurde bei einer Anti-Israel-Demonstration skandiert, ohne dass die Polizei eingegriffen hätte. Sind Sie enttäuscht von den deutschen Sicherheitsbehörden?

Eine Demokratie muss sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen. Solche Parolen sind ein Verstoß gegen die Verfassung. Freiheit darf nicht missbraucht werden. Als Deutscher wäre ich über solche Vorfälle sehr besorgt und würde mich schämen.

Haben Sie den Eindruck, dass antisemitische Tendenzen in Deutschland zunehmen?

Antisemitismus ist schlimm. Wenn er sich in Deutschland breitmacht und hoffähig wird, besteht ernsthaft Grund zur Sorge.

Erwarten Sie ein klärendes Wort von Kanzlerin Merkel?

Man darf antisemitistische Tendenzen nicht totschweigen. Da erwarte ich eine klare Reaktion. Strafe muss auf dem Fuße folgen, so wie bei jedem Ladendieb. Wir sind im Jahr 2014, nicht im Jahr 1935.

Die Linke Jugend hat Demonstrationen organisiert, auf denen Hass-Parolen gerufen wurden. Grenzt sich die Parteiführung davon klar genug ab?

Ich habe mich gefragt, ob die Linkspartei jetzt eine antisemitische Partei ist. Für mich sieht es so aus. Für die Spitze der Partei stellt sich die Frage, ob Hetze gegen Israel und die Juden für sie noch akzeptabel ist. Wenn nicht, sollte man sich davon distanzieren.

Die Bundesregierung kritisiert die Tötung von Zivilisten bei der israelischen Offensive in Gaza. Wie reagieren Sie?

Berlin hat mehrfach erklärt, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Zivilisten zu verschonen. Vor jedem Angriff werden sie gewarnt. Aber Hamas-Terroristen verstecken sich bei der Zivilbevölkerung. Deshalb gibt es unschuldige Tote und Verletzte. Wir bedauern jeden einzelnen dieser Fälle.

Wäre es Zeit für einen Waffenstillstand?

Hamas schießt auf unsere Zivilisten. Und wenn sie treffen, jubeln sie. Palästinenser werden als menschliche Schutzschilde missbraucht. Und die Anführer der Hamas sitzen irgendwo in ihren Bunkern oder in Luxus-Hotels in Katar und lassen Raketen auf Israel schießen.

Wie lange wird die Offensive dauern?

Wir haben nicht die Absicht, dauerhaft im Gaza-Streifen zu bleiben. Uns geht es darum, die Hamas dazu zu zwingen, ihre Angriffe zu stoppen.