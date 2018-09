Von Larissa Huber

Karlsruhe (dpa) - Bis vor wenigen Monaten war die alte Kaserne noch ein Verwaltungsgebäude für Notunterkünfte der Flüchtlinge. Nun soll sie eine «Schule» für bis zu 100 Flüchtlingskinder der Landeserstaufnahme (LEA) in Karlsruhe werden. Am 7. November öffnet das frisch renovierte «Lernfreunde»-Haus - mit Musikzimmer, Bibliothek und Kunstwerkstatt. Ein landesweites Pilotprojekt für neu ankommende Flüchtlinge.

Auf die Beine gestellt hat das Projekt Jasmin Sahin, Gründerin der Kinderhilfsorganisation UNESON (United Social Network), zusammen mit der Pädagogin Silke Jordan. Die beiden hatten sich in der Flüchtlingsarbeit kennengelernt und festgestellt: Für LEA-Kinder gibt es kaum Angebote.

Sie entwickelten mit dem UNESON-Team das Schul-Projekt - zusammen mit etwa einem Dutzend weiteren Ehrenamtlichen der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe sowie der Tulla-Realschule. Fünf Tage die Woche - von 9.00 bis 16.00 Uhr - wollen sie Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in der «Schule» auf dem Karlsruher Uni-Gelände betreuen.

Damit es auch richtig nach Schule aussieht, bekommen die Kinder zum Start einen Schulranzen mit Heften und Stiften. «Bei den Eltern kommt das Projekt super an», freut sich Sahin.

Weil die künftigen Schüler ganz unterschiedlicher Herkunft sind, macht gemeinsamer Unterricht wenig Sinn, sagt Diplompädagogin Jordan. Sie werden nicht nach Klassen, sondern nach Interessen aufgeteilt - die Kinder dürfen im Kunsthandwerkraum werkeln, Fußball spielen oder sich in den mit Sofas ausgestatteten «Sinnesraum» zurückziehen.

Jordan zufolge haben Kinder und Jugendliche in den Erstaufnahmestellen keinen festen Tagesablauf, es gibt weder Bücher, Musikinstrumente oder Training im Sportverein. «Wenn sie einige Monate dort gelebt haben, ist die Umstellung auf den normalen Schulbetrieb schwierig.» Wichtig sei deshalb die Begleitung von Anfang an. Die spätere Integration in das Schulsystem oder in die Gesellschaft falle dann leichter.

Wenn Kinder sich wertgeschätzt fühlen und sich beschäftigen können, stärkt das ihr Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit, weiß Jordan. Den «Lernfreunden» geht es um alle Kinder. Sie schließen auch diejenigen ein, die Deutschland wieder verlassen müssen.

Das Projekt wird komplett von Spenden aus der UNESON-Stiftung finanziert. Jasmin Sahin kümmert sich neben der Finanzierung vor allem um Organisatorisches und das Netzwerk an Helfern, Jordan übernimmt die pädagogische Leitung.

Die Landesregierung begrüßt solche ehrenamtliche Initiativen. «Sie leisten einen wertvollen Beitrag und ergänzen das staatliche Angebot», sagt eine Sprecherin des Stuttgarter Innenministeriums. Wenn das Konzept Erfolg hat, könnte es an anderen Orten bald ähnliche Einrichtungen geben, hofft Jordan.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von Timo Hoyer, Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der PH Karlsruhe und seinen Studenten. Sie untersuchen die Pilotphase der «Lernfreunde» und versuchen, Konzepte zu entwickeln, die jungen Flüchtlingen den Einstieg in Deutschland erleichtern können. Man erforscht dabei auch, inwieweit Ehrenamtliche dafür geschult werden müssen - gerade vor dem Hintergrund der teils schlimmen Erfahrungen der Flüchtlingskinder. «Das kommt letztendlich allen zugute», sagt Hoyer.