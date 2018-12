Vom Matthias Röder

Wien. (dpa) Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn hat die Probleme in ihrem Vielvölkerreich lange Zeit ohne Krieg zu lösen versucht. Das tödliche Attentat von Sarajevo auf Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Herzogin Sophie beendete die eher defensive Strategie. Kaiser Franz Joseph überblickte sehr genau, was er tat, meint der österreichische Historiker, Weltkriegs-Experte und langjährige Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums, Manfried Rauchensteiner.

Wie würden Sie die Rolle von Kaiser Franz Joseph in den Tagen nach dem Attentat schildern?

Der Kaiser war in bisherigen Krisen eher zurückhaltend und zögernd. Österreich-Ungarn hatte während der Balkankriege 1912 und 1913 schon zweimal mobilisiert ohne anzugreifen. Jetzt hat der Kaiser bereits am Tag nach dem Attentat die Weichen auf Krieg gestellt.

Waren die Signale des Deutschen Reiches zur bedingungslosen Unterstützung, war der «Blankoscheck» entscheidend?

Der Kaiser hat sich für den Krieg entschieden, bevor er mit dem Deutschen Reich Verbindung aufgenommen hat. Die Abteilung, die das Ultimatum an Serbien formulierte, wurde intern «Kriegsfabrik» genannt. Aber sicher hat der «Blankoscheck» es leichter gemacht, die einkalkulierte Entgrenzung des Krieges für verkraftbar zu halten.

Franz Joseph wusste also, was er tat?

Er war 84, aber nicht senil, nicht dement. Allerdings hatte er wohl keinen rechten Überblick über die internationalen Verhältnisse und Vorgänge zum Beispiel in Frankreich und Russland.

Was hat zur Eskalation beigetragen?

Russland und Frankreich hatten einen gemeinsamen Krieg gegen das Deutsche Reich fest ins Auge gefasst. Dass Russland bei der Teilmobilmachung auch gleich seine Baltische Flotte in Dienst gestellt hat, spricht gegen den Willen zur Begrenzung auf den Schauplatz Balkan.

Das Ultimatum hat Serbien letztlich abgelehnt, weil die Beteiligung habsburgischer Behörden an der Untersuchung des Doppelmordes gegen die Verfassung verstoße.

Das ist eine Schutzbehauptung. Sonst wäre die ganze Verschwörung herausgekommen. Der Geheimdienst der serbischen Armee und ein nicht ganz kleiner Kreis der politischen Führung wusste von den Attentats-Plänen. Die Waffen für die Attentäter stammten aus einem serbischen Militärdepot.

Ist mit Franz Ferdinand derjenige Habsburger getötet worden, der eigentlich für eine friedliche Außenpolitik stand?

Der Thronfolger wollte keinen Krieg. Er hatte andere Pläne und träumte von einer Neuauflage der Heiligen Allianz zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und Russland. Aber Serbien war angesichts eigener Expansionspläne nicht interessiert an Frieden, sondern an einer Destabilisierung der Habsburger-Monarchie.

Welche Differenzen gab es zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn?

Antwort: Aus der Sicht von Berlin war es auch ein Rassekrieg - die Germanen gegen die Slawen. Mit solchen Kategorien konnte der Vielvölkerstaat nichts anfangen. Für deutsche Offiziere war die Vielsprachigkeit der k.u.k-Armee mit ihren elf Völkern ein Mirakel.

War die Vielsprachigkeit denn ein Problem in der k.u.k-Armee?

Die deutsche Kommandosprache beschränkte sich auf 80 Wörter. Die Offiziere mussten zwar die Sprache ihrer Truppenkörper lernen, aber in den blutigen ersten Kriegswochen wurden viele von ihnen getötet. Reserveoffiziere, die die Regimentssprachen oft kaum beherrschten, traten an die Stelle der Gefallenen. Das machte die Sache nicht leichter.

Was war der Kardinalfehler der Mittelmächte?

Erstens hätte man den Krieg gar nicht beginnen dürfen, zweitens hat man ihn nicht bald beendet. Die Doppelmonarchie war bereits Ende 1914 nicht mehr kriegsfähig. Eine Million Soldaten war tot, verwundet, vermisst, in Gefangenschaft. Es gab im Krieg gegen Russland Massendesertionen. Ein beachtlicher Teil der bis 1917 rund 1,5 Millionen Kriegsgefangenen in Russland waren Deserteure.

Wer hätte den Krieg beenden können?

Kaiser Franz Joseph hätte bei entsprechender Einsicht theoretisch einen Separatfrieden schließen können. Aber schon allein aus Gründen der Ehre wäre das für ihn nie infrage gekommen. Einen Verbündeten lässt man nicht im Stich. Er hat den Schritt in den Krieg bis zu seinem Tod 1916 nie bereut.

Der Krieg sollte für die Doppelmonarchie auch eine Art Befreiungsschlag werden. Am Ende war alles verloren. Hatte das Reich der Habsburger überhaupt eine Überlebenschance?

So, wie es war, sicher nicht. Aber mit Franz Ferdinand wäre nach den unflexiblen Jahrzehnten unter Franz Joseph mehr politische Fantasie eingekehrt. An der Regenerationsfähigkeit der Monarchie besteht kein Zweifel.

Zur Person: Der 71-jährige Manfried Rauchensteiner ist einer der profiliertesten Militärhistoriker Österreichs. Er lehrt an der Universität Wien und der Diplomatischen Akademie. Von 1992 bis 2005 leitete er das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Sein 1200 Seiten starkes Standardwerk «Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie» ist 2013 in überarbeiteter Auflage erschienen.