Von Gil Yaron, RNZ Tel Aviv

Tel Aviv. Seit Menschengedenken werden Tiere für den Krieg missbraucht: Von Streitpferden über den Kriegselefant bis zum Kampfhund ist schon alles einmal dagewesen. Doch die Hamas in Gaza geht bei ihrem Einsatz noch einen Schritt weiter. Israels Armeesprecher berichtete am Sonntag unserer Zeitung, dass Kämpfer der Islamisten mit Sprengstoff beladene Esel auf israelische Soldaten hetzen. Bislang ohne großen Erfolg. Auch andere Vierbeiner müssen für den Kampf herhalten. Laut Major Arye Shalicar wurden auch Hunde für Kamikaze-Attentate abgerichtet und auf die Invasoren losgelassen.

Solche Praktiken mögen Tierschützer erregen, sind aber noch mit internationalem Recht konform. Doch die Islamisten wollen nicht nur Tiere für ihre Zwecke einspannen. Wie Abu Obeida, Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, den Al Qassam Brigaden, am Sonntag mitteilte, hat seine Organisation 250.000 Granaten hergestellt. Diese, so ein Propagandavideo der Islamisten, sollen nun auch an Jugendliche verteilt werden, damit diese "die Soldaten der Besatzung damit angreifen statt mit Steinen", so der vermummte Sprecher.

Es wäre nicht die einzige widerrechtliche Praktik, auf die die Hamas zurückgreift. Nachdem das UNO-Flüchtlingshilfswerk vor wenigen Tagen offiziell bekanntgab, dass Islamisten 20 Raketen in einer ihrer Schulen versteckten, ist nun auch von unabhängigen Quellen bestätigt, dass die Terrororganisation Bildungseinrichtungen als Raketenbasen missbraucht. Laut Angaben der Armee nutzen Kämpfer der Hamas zunehmend auch Krankenwagen, um sich in Gaza gefahrenlos fortzubewegen.

Doch das ist selten, denn meistens stecken die hochrangigen Kommandeure und Kämpfer ohnehin in bis zu 30 Meter tiefen Tunneln, die mit Beton befestigt wurden - eben jenem Baustoff, der im Landstrich seit Jahren für den Bau ziviler Einrichtungen fehlte. Die Armee entdeckte bislang bereits 40 solcher Tunnel, von denen viele nach Israel führten. Ihr Ziel war, Kommandos der Hamas unbemerkt "über" die Grenze zu bringen, um dort Attentate durchführen zu können.

Bei den Leichen eines solchen Kommandos, das von der Armee gestellt wurde, wurden unter anderem auch Spritzen mit Betäubungsmittel gefunden. Mit ihrer Hilfe wollte man Geiseln ausschalten, die die Islamisten nach Gaza verschleppen wollten. Die Zahl der zivilen Opfer scheint die Hamas vorerst nicht zu kümmern. Ihr Sprecher Fausi Barhum gelobte am Sonntag: "Wir werden bis zum letzten Blutstropfen in Gaza weiterkämpfen!" - scheinbar mit allen Mitteln.