Von Martina Herzog

Ypern. (dpa) Gerade einmal vier Kilometer. Eine lächerliche Distanz. Saftige Wiesen und fruchtbare Felder. Auf diesen nur vier Kilometern schob sich die Front in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs hin und her, wie der Fremdenführer Florent Denaghel berichtet. Seit Jahren zeigt er Touristen die Schlachtfelder vor den Toren Yperns in Westbelgien.

Hier kam der deutsche Vormarsch durch das neutrale Land zum Stehen. Im zähen Ringen um einen flachen Höhenzug starben Hunderttausende Soldaten. Erstmals wurde massiv Gas als Waffe eingesetzt - von Deutschen. Heute, knapp hundert Jahre später, vermitteln riesige Soldatenfriedhöfe und eindrucksvolle Gedenkstätten den Schrecken des Grabenkriegs. Doch nur wenige deutsche Touristen kommen.

«In Erinnerung an all die tapferen Soldaten aus Großbritannien, Deutschland und allen kämpfenden Nationen», steht auf einem hinter Glas gefassten Zettel auf dem deutschen Soldatenfriedhof Langemark. «Wir erkennen den Schmerz und den Verlust auf allen Seiten.» Hinterlassen hat ihn eine englische Schulklasse, die im Februar zu Besuch war. Wie überall in der Region lassen Besucher hier rote Mohnblumen aus Stoff zurück, Symbol für die blutigen Kämpfe des Ersten Weltkriegs.

«Etwas berührend» sei das schon, sagt ein 13-Jähriger in dunkelblauer Schuluniform. Er ist an einem kalten Märztag mit seiner Klasse für den Tag aus Südengland gekommen. «All diese Leute hatten Menschen, die sie liebten.» Eine begleitende Lehrerin sagt, einige ihrer Schützlinge brächten «sehr persönliche Geschichten» mit, von Angehörigen, die hier gekämpft haben. Fremdenführer Denaghel meint: «Ich habe jede Woche Briten hier, die versuchen, ihren Großvater zu finden, ihren Großonkel.»

Doch während britische Schulkinder und Reisegruppen in ganzen Bussen nach Flandern reisen, ist Ypern für Deutsche heute ziemlich weit weg: Gerade einmal 1,3 Prozent der Besucher in der Region machten sie nach Angaben der regionalen Tourismusbehörde 2012 aus. Aus Großbritannien kamen knapp 30 Prozent.

Bei allen Gruppen haben die lokalen Tourismusbehörden steigende Zahlen gemessen - hundert Jahre nach Ende des Krieges zieht dies Menschen an. «Wir haben jetzt öfter deutsche Schulklassen», meint Piet Chielens, einer der Leiter des Weltkriegs-Museums «In Flanders Fields» mit angeschlossenem Forschungszentrum in Ypern. Allerdings meint er auch: Wer sich in Deutschland für diese Zeit interessiere, der fahre wohl eher nach Verdun. Das ist näher und zudem auch noch einer der Schauplätze der deutsch-französischen Versöhnung und schon deshalb bekannter.

Mehr als eine halbe Million Soldaten sind im Ersten Weltkrieg in der Region Westflandern gefallen. Bei Ypern selbst liegen mehr als 130 000 Deutsche begraben und knapp 200 000 Soldaten allein des Commonwealth, des Staatenbundes unter Führung Großbritanniens. Noch heute finden flämische Bauern beim Pflügen menschliche Überreste, entstehen auf den gewaltigen Soldatenfriedhöfen neue Gräber.

Der Friedhof Langemark ist zwar nicht verwildert, akkurat gepflegt aber auch nicht gerade. Nüchtern und ein wenig düster wirkt er unter seinen alten Eichen. «Wir machen jetzt keine besonderen Anstrengungen wegen des 100-jährigen Jahrestages», sagt Fritz Kirchmeier vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Zeiten, als es für jeden Soldatenfriedhof noch einen eigenen Verwalter gab, seien ohnehin vorbei. «Wir beauftragen Firmen mit der Pflege.» Die Mittel seien knapp. «Es fällt immer schwerer, Spenden und Mitgliedsbeiträge zu sammeln», erklärt Kirchmeier. Die Kriegsgräberfürsorge finanziert sich zu 70 Prozent darüber, einen Teil der Kosten übernimmt das Auswärtige Amt. Zum Vergleich: Die Friedhöfe der Commonwealth-Staaten bei Ypern werden aufwenig in Stand gehalten von Dutzenden Mitarbeitern - und durch Steuergelder.

Doch der Weltkrieg ist in Ypern nicht nur auf den Friedhöfen mit ihren schier endlosen Grabsteinreihen zu finden. Mitten in Ypern pflegt das «Flanders Fields Museum» die Erinnerung, benannt nach einem bekannten Gedicht des kanadischen Militärarztes John McCrae. Es liegt mit dem Fremdenverkehrsbüro in der gotischen Tuchhalle. Wie der Rest der Stadt wurde das prächtige Gebäude im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen dem Erdboden gleich gemacht und danach in altertümlicher Beschaulichkeit von den Bürgern Yperns rekonstruiert.

«Wir wollten ein Museum, in dem man nicht nach der schuldigen Partei sucht», sagt Piet Chielens. «Wir erzählen diese Geschichte nicht als eine Anklage gegen Deutschland.» Erstens sei das aus Historikersicht ohnehin nicht so einfach, und zweitens würde es nicht weiterhelfen.

«Wir haben einen sehr persönlichen Ansatz gewählt, der auf einer Erfahrung ruht, die alle teilen», erläutert Chielens. Dabei wollen die Museumsmitarbeiter Nähe herstellen zu den Menschen, die das Grauen der Jahre 1914 bis 1918 miterlebt haben. Auf den Videoschirmen in der Ausstellung schlüpfen Schauspieler in die Rolle damaliger Augenzeugen. Das geht unter die Haut.

Da berichten zum Beispiel die Krankenschwestern Ellen und Enid, wie ihnen ein Verwundeter unter den Händen wegstarb. Die Darstellerinnen tragen die Kleidung historischer Personen und sprechen deren Texte. Auf einem anderen Schirm etwa beschreibt der Gefreite Willy Siebert die qualvollen Folgen eins Gasangriffs. Die Personen sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, in den jeweils anderen Sprachen untertitelt.

«Dies ist ein Museum an der Grenze», meint Chielens. «Das ist etwas anderes als ein Museum in einer Hauptstadt» - letzteres müsse den nationalen Blickwinkel pflegen. Doch Ypern sei für alle da. Die Stadtbewohner, einst Bürger einer ruhigen Marktstadt, hätten die Weltoffenheit lernen müssen, als ihr Ort in den Nachkriegsjahren für Angehörige und Freunde der Toten zur Pilgerstätte wurde. «Der Bürgermeister von Ypern muss einer der großen Diplomaten Belgiens sein. Sonst kann er seinen Job nicht richtig machen.»

Den Krieg vergessen in Ypern? «Das ist unmöglich», sagt Chielens. Und in vier Jahren, wenn der Rummel um das Weltkriegsgedenken vorbei ist? Fremdenführer Denaghel meint nachdenklich: «Nach den Gedenkfeiern zu 1914 bis 18 - ich weiß nicht, dann ist das Geschichte.»