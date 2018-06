Die Bluttaten ereigneten sich in mehreren Häusern in der Ortschaft Tyrone. Foto: Michael Thomas

Der 36-Jähriger hatte nach Behördenangaben in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in vier verschiedenen Häusern des Ortes Tyrone das Feuer eröffnet und sich anschließend selbst getötet. US-Medien spekulierten, der Tod seiner Mutter in derselben Nacht könnte die Bluttat ausgelöst haben.

Opfer waren vier Ehepaare, wie der «Houston Herald» unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner berichtete. Der Mann erschoss dem Bericht zufolge drei der Paare in ihren Schlafzimmern. Im vierten Haus, in dem die Bewohner ihm die Tür öffneten, tötete er demnach nur den Mann, die Frau entkam mit einer Schusswunde.

Ein Mädchen hatte in der Tatnacht wegen «Unruhe» in seinem Elternhaus die Polizei alarmiert. Dann hörte es Schüsse und floh zu Nachbarn. Beamte, die in dem 50-Einwohner-Ort von Tür zu Tür gingen, fanden wenig später die Opfer. Zwei der vier Ehepaare waren der Polizei zufolge mit dem Schützen verwandt. Die Identität der drei anderen Opfer wurde zunächst nicht bekannt.

Die Polizei entdeckte außerdem in einem fünften Haus die Leiche einer 74-jährigen Frau, die anscheinend eines natürlichen Todes gestorben sei. Sie wurde als Mutter des Schützen identifiziert. Möglicherweise habe der Sohn sie tot aufgefunden, spekulierte unter anderem der Sender CNN. Der Schütze selbst wurde nach der Bluttat tot in seinem Auto entdeckt.