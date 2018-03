Es gehe vor allem um technische Details, hieß es im Transportministerium. Bis heute ist unklar, was mit der Boeing der Malaysia Airlines am 8. März 2014 passiert ist. Ermittler glauben, dass die abrupten Kursänderungen nach dem letzten Radarkontakt und das Abschalten der Kommunikationssysteme von einem Cockpitkenner an Bord absichtlich ausgeführt wurden.

Die Maschine verschwand mit 239 Menschen an Bord auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking. Satellitenauswertungen legen nahe, dass sie stundenlang nach Süden flog und westlich von Australien in den Indischen Ozean stürzte. Bis heute ist kein Wrackteil aufgetaucht.