Zudem sei eine Tasche entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Über deren Inhalt machte sie zunächst keine Angaben. Laut der Zeitung «Kurier» soll sei am Handgelenk des Toten eine schwarze Reisetasche gefüllt mit Granitsteinen befestigt gewesen.

Die Todesursache sowie die Identität der etwa 70-jährigen Frau seien noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels. Bei der Obduktion habe bisher nur das Geschlecht und das mögliche Alter bestimmt werden können. Nun müssten weitere Untersuchungen Klarheit bringen.

Details zur Art und zum Zustand der Leichenteile wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die beiden Koffer waren binnen weniger Stunden im Uferbereich des Traunsees in Gmunden in Oberösterreich gefunden worden.

Auf den ersten, im Wasser treibenden Hartschalenkoffer war ein Passant gestoßen, den zweiten erschnüffelte Polizeihund «Tarzan» wenig später in der Nähe. Die Leichenteile aus beiden Koffern sind laut Polizei noch unvollständig.

«Es gibt in der Region keinen Vermisstenfall, der auf die Person passt», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Behörden wollen am Dienstag aktuelle Erkenntnisse mitteilen.