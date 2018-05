Der Schuss verfehlte den Beamten. Die Spezialkräfte, die einen Durchsuchungsbeschluss hatten und den Kaufmann in seinem Auto stellen wollten, hätten daraufhin das Feuer erwidert. Sein Anwalt Gottfried Reims widersprach dieser Schilderung. Sein Mandant habe zu diesem Zeitpunkt keine Waffe in der Hand gehabt: «Er hat weder auf eine der ihn angreifenden Personen gezielt, noch geschossen.»

Bei dem Einsatz war der Kaufmann in dem Auto von Kugeln schwer verletzt worden. Ihm wird in dem Prozess versuchter Totschlag, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Am Tag vor der Schießerei soll er einer ehemaligen Angestellten einen Revolver an die Schläfe gehalten und zudem seiner Frau gedroht haben, er werde sie töten. Die Frau alarmierte laut Anklage die Polizei und berichtete, ihr Mann sei im Besitz von Waffen - daraufhin rückten die Spezialkräfte an.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gaben sich die Polizisten auch als solche zu erkennen. Der Verteidiger erklärte, der 55-Jährige habe an einen Überfall gedacht. Er warf Polizisten vor, «nicht objektiv die Wahrheit gesagt» zu haben.