In seiner österreichischen Heimat ist der Kabarettist, Schauspieler und Autor Josef Hader seit Jahrzehnten eine Institution. Dem deutschen Publikum ist der 54-Jährige durch seine Tourneen, Auftritte in Satiresendungen und natürlich durch seine wiederkehrende Rolle des abgewrackten Kommissars und Privatdetektivs Simon Brenner in den Kultkrimis "Komm, süßer Tod", "Silentium", "Der Knochenmann" und "Das ewige Leben" bekannt. Nun wechselte der Wiener das Milieu und spielte unter der Regie von Maria Schrader den österreichischen Dichter Stefan Zweig (1881 - 1942) im südamerikanischen Exil. RNZ-Mitarbeiter André Wesche traf Josef Hader zum Gespräch.

Herr Hader, es ist hoffentlich nicht despektierlich, wenn man Sie für die Rolle des Stefan Zweig nicht sofort vor dem geistigen Auge hatte?

Nein, überhaupt nicht. Ich war selbst vollkommen überrascht. Aber ich war mir auch sicher, dass mir diese Rolle in meinem Leben nie wieder angeboten werden wird. Deshalb habe ich es gemacht.

Welches Für und Wider wägt man ab, bevor man eine solche Rolle annimmt?

Natürlich fehlt mir jede Ausbildung dafür. Ich habe nie Theater gespielt. Mir fehlt die Erfahrung, Figuren aus einer anderen Zeit zu spielen. Alle meine Filmcharaktere sind Gegenwartsrollen und haben eine ähnliche Herkunft wie ich. Sie leben in Milieus, in denen ich mich auskenne. Sich dann zuzutrauen, jemanden zu spielen, der um die vorletzte Jahrhundertwende im jüdischen Großbürgertum aufgewachsen ist, hat mich schon zweifeln lassen. Ich habe das Drehbuch mehrmals gelesen und dabei Farben in der Geschichte und der Figur entdeckt, die mir das Gefühl vermittelt haben, ich sollte das machen.

Wie haben Sie sich ein Bild von dem Menschen Stefan Zweig geschaffen?

Ich habe viele Biografien gelesen. Es wird sehr verschieden bewertet, wie er sich verhalten hat und was ihm widerfahren ist. Einige Bücher sind sehr interessant. Ich habe auch einige seiner Werke noch einmal gelesen. Und ich habe mir die spärlichen Bilddokumente angeschaut, die es von ihm gibt. Eine kleine Filmaufnahme zeigt ihn bei einer Gartenparty der Salzburger Festspiele. Eine Verehrerin steht vor ihm und redet auf ihn ein, sagt ihm vermutlich, wie toll er ist. Stefan Zweig steht ganz verlegen da und es ist ihm nur peinlich. Da weiß man dann ganz sicher, dass es Farben gibt, die ich gut spielen kann.

Es existieren zwei Tonaufnahmen von ihm, in denen er Gedichte liest. Ich habe gehört, dass er diese Sprache des Wiener Großbürgertums hatte, die ich noch von der Großelterngeneration kenne. Es gab auch einige Bekannte und Sommergäste meiner Eltern, die so gesprochen haben. Dieses feine, bürgerliche, alte Wienerisch. Da war ich dann auch ein bisschen beruhigter, weil es für mich etwas nicht ganz so Fremdes war. Was mir dagegen völlig fremd war, ist diese unglaubliche Sprachfähigkeit von Stefan Zweig, der sich in mehreren Sprachen fließend ausdrücken konnte. Davor hatte ich größten Respekt und ich habe versucht, mich bestmöglich darauf vorzubereiten.

Unter den Nazis mussten sich viele Künstler entscheiden, ob sie ihre Heimat verlassen oder sich dem Regime gegenüber opportun verhalten. Der Film macht deutlich, dass es für dieses Problem keine einfache Lösung geben kann. Denkt man als Zweig-Stellvertreter darüber nach, welchen Weg man selbst gewählt hätte?

Ja, das beschäftigt einen nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern überhaupt, wenn man über diese Zeit nachdenkt. Man fragt sich, was man wohl getan hätte. Man muss sich das umfassend vorstellen, mit Familie, den eigenen Eltern, die noch da sind und all diesen Dingen. Das sind damals ganz schwere Entscheidungen für die Menschen gewesen. Man sollte sich davor hüten, allzu rasch zu beurteilen, wie man sich damals verhalten hätte. Auch deshalb finde ich den Film sehr interessant. Er zeigt einen Menschen, der nach bestimmten moralischen Kategorien lebt. Wir wissen doch heute alle so ganz genau, wie wir in der Zeit zwischen den Kriegen und auch im Zweiten Weltkrieg gelebt hätten. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die den Eltern und Großeltern genau erklärt hat, was sie falsch gemacht haben. Wir wiegen uns in der Sicherheit zu wissen, wie man sich zu verhalten hat. Und dann kommt dieser Film daher und erzählt eine Geschichte über Flüchtlinge und Emigranten, über eine Art von Hilfeleistung, die nicht mehr aufhört, zu viel wird und die man fast nicht mehr leisten kann.

Womit das Hier und das Heute ins Spiel kommen.

Genau. Wir können uns fragen, ob wir uns selbst in der Gegenwart gerade so verhalten, wie wir es von den Menschen jener Zeit immer so gern gefordert haben. Das ist ein sehr interessanter Bezug zur Gegenwart. Zumindest bei mir selbst ist es so, dass ich zu wenig tue. Ich bin im Grunde passiv. Gleichzeitig war ich immer jemand, dem klar war, wie man sich im Dritten Reich zu verhalten hätte, auch wenn ich mit dieser Einschätzung vorsichtig bin. Aus der Distanz konnte man das immer gut definieren. Und nun steht man im eigenen Leben mit einem Gegenwartsproblem da und macht im Grunde denselben Fehler, den viele damals gemacht haben, nämlich passiv zu sein und nicht die Initiative zu ergreifen.

Wie haben Sie Maria Schrader als Regisseurin erlebt?

Von Anfang an sehr vertrauensvoll. Ich bin nicht über eine Agentur angefragt worden. Sie hat sich mit mir getroffen und mich von Künstler zu Künstler gefragt, ob ich das spielen möchte. Das ist eine sehr persönliche, feine Art, eine Sache zu beginnen. Maria Schrader hat sich während der Vorbereitungen immer viel Zeit für mich genommen. Am Set war sie in gewisser Hinsicht auch unerbittlich, um ihr Konzept tatsächlich verwirklichen zu können. Ich hatte durchaus meine Schwierigkeiten mit diesen langen Plansequenzen. Sehr gern habe ich auch mal etwas anders gemacht, als sie das wollte. Dann war sie immer von einer freundlichen Unerbittlichkeit. Das hat mir im Endeffekt dazu verholfen, dass es eine sehr entschiedene Darstellung geworden ist. Ich glaube, ich verdanke ihr viel.

Der Film beginnt mit einer extrem langen und aufwändigen Einstellung. Wie oft wurde sie wiederholt?

Soweit ich mich erinnern kann, mehr als zehn Mal. Wir haben einen ganzen Tag lang nur diese Einstellung gedreht. Das Schlimme war, dass ich erst zum Schluss komme und eine Rede auf Französisch halte. Also war ich derjenige, der am Ende noch alles versauen konnte. Das war eine gewisse Nervenbelastung.

Ohne die Zeit Stefan Zweigs mit den aktuellen Diskussionen über Satire vergleichen zu wollen: Erkennen Sie als geschichtskundiger Mensch heute wieder Warnsignale in Europa?

Das große Warnsignal ist, gerade in Hinblick auf Stefan Zweigs Zeit, dass uns bestimmte gesellschaftliche Übereinkünfte, ein gewisser Zusammenhalt in der Gesellschaft oder auch die Art, wie Demokratie funktioniert, abhandenkommen. Natürlich ist es nicht mit der Zeit zwischen den Kriegen vergleichbar, aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Politische Konflikte werden immer unversöhnlicher.