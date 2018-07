In einer Wohnung war nach Angaben der Polizeipräfektur aus noch unbekannter Ursache zunächst ein Feuer ausgebrochen. In der Folge explodierte dann ein Gasherd. 17 Menschen wurden verletzt, darunter elf Feuerwehrleute, die den Brand löschen wollten. Einer von ihnen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie das Innenministerium mitteilte. Die übrigen Betroffenen erlitten leichte Verletzungen.

Die heftige Explosion und die über dem Stadtteil deutlich sichtbare Rauchsäule des Feuers hatten zunächst für Aufregung in der Gegend und in sozialen Netzwerken gesorgt. Nach den Terrorattacken in Paris im vergangenen Jahr war von vielen Seiten über einen neuen Anschlag spekuliert worden.