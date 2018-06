Kiel (dpa) - Eine Frau ist am Mittwoch früh auf einem Gehweg vor einer Klinik in Kronshagen bei Kiel angezündet worden. Das Opfer habe am ganzen Körper gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend sei die 38-jährige Frau ihren schweren Verletzungen erlegen, so die Ermittler.