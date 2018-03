Hongkong (dpa) - Die derzeit teuerste Wohnung in Asien ist nach offiziellen Angaben gerade in Hongkong verkauft worden. Die 532 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse in luftiger Höhe wechselte für umgerechnet mehr als 69 Millionen Euro den Besitzer.