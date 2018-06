Seattle (dpa) - Eine Passagiermaschine der US-Fluglinie Delta Air Lines hat ihre Reise von Seattle nach Peking wegen eines Zwischenfalls an Bord abbrechen und zurückkehren müssen. Ein Passagier habe während des Flugs am Donnerstag (Ortszeit) in das Cockpit eindringen wollen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Gewährsleute.