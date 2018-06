Sofia (dpa) - Bei einem schweren Zugunglück sind in einem bulgarischen Dorf acht Menschen ums Leben gekommen. Ein Güterzug mit 24 Tankwaggons war am Samstag vor dem Bahnhof in Hitrino im Nordosten des Landes entgleist. Mehrere der Tanks explodierten, ganze Straßenzüge wurden zur Ruinenlandschaft.