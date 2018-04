So bleibe es auch die kommenden Tage. «Uns steht ein sonniges Wochenende bevor», sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Zwar gebe es nach seinen Angaben am Freitag im Norden und Osten Deutschlands noch Wolken und etwas Regen, doch darauf folge auch dort ein «freundlicher Frühherbst».

Am Samstag können die Temperaturen auf Werte zwischen 20 und 23 Grad steigen, am Oberrhein werden 24 Grad erreicht. Am Sonntag soll es sogar noch ein wenig sonniger und milder werden. In der nächsten Woche gehen die Temperaturen aber zurück. «Wahrscheinlich zieht am Sonntagabend eine Kaltfront über Deutschland hinweg», sagte der Meteorologe.