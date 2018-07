Von Alexander R. Wenisch

Es wäre zum Haareraufen, das WM-Aus der Deutschen. Wenn, ja wenn da genügend Haare wären! Aber: Statt Charakterköpfe nur optische Monotonie in der Nationalelf. Glauben Sie nicht? Hätte man merken können, wenn man bei der aufgereihten Mannschaft mal nicht darauf geachtet hätte, wer die Hymne wieder nicht mitsingt, sondern darauf, wer welche Frisur hat. Außer Thomas Müller und Manuel Neuer - alles Undercut-Klone.

Undercut? Kurz für alle, denen der Trend bisher entgangen sein sollte: Haare seitlich kurz geschoren, Deckhaar lang. Analog zu Rudi Völlers legendärem Vokuhila auch gerne OlaSeku genannt. In verschiedenen Varianten: Kurz kann als Punk-Version auch kahl bedeuten, lang darf bei Romantikern lockig werden.

Der Look ist auf der Straße und bei der WM in. Styling-Superstar Neymar hat sich mit einer Art explodiertem Spaghetti-Topf zum Gespött gemacht (und daraufhin die blonden Nudeln gestutzt!). Konkurrent Ronaldo war schon 2014 auf OlaSeku. Aber wer ehrlich ist: Trendsetter war natürlich David Beckham, der den Undercut schon trug, da hatte diese Kopfdeko noch gar keinen Namen. Ja, selbst der unverschämt attraktive Robbie Williams hat mit der Trend-Frisur die Kommerzbühne der Russen-WM bespielt.

Indes: Ganz neu ist der Hipster-Look nicht, weshalb historisch versierte Zeitgenossen irritiert reagieren: So sah mein Opa in SS-Uniform doch auch aus! Tatsächlich war der Undercut ab den 1920ern bis in die 40er schon mal hip. Im englischsprachigen Raum darum auch "Hitler-Youth Cut" genannt, die Frisur der Hitlerjugend. Ob man sich nun, da halb Europa nach rechts ruckt, verstärkt Sorgen machen muss, dass auch die dazugehörige Haarmode salonfähig ist? Oder ist Mode eben Mode und man sollte sich hüten von Auf-dem-Kopf gleich auf Im-Kopf rückzuschließen?

So gesehen ist es eine gute Nachricht, dass erneut klar ist: Siege lassen sich mit einer Undercut-Elf nicht erringen. Das ist die eine Lehre aus dem WM-Aus. Zweitens: Der Undercut hat zwar einen unschlagbaren Vorteil - gerade in Kombination mit Bart sehen Anfang-20-Jährige damit aus wie 26! Also nicht wie Babyface gerade bei Mama ausgezogen, sondern wie Mann. Trotzdem, lieber Trendfreund, macht dich der OlaSeku nicht automatisch zum Beckham- oder Robbie-Double. Denn der Style ist extrem pflegebedürftig. Alle drei bis vier Tage nachschneiden, sonst verwildert das Ganze. Vielleicht hat auch deshalb Neymar einen eigenen Coiffeur mit bei der WM - wer sich’s leisten kann ...

Verunsichert fragt der Hippster jedenfalls: Was nun? Und angesagte Friseure in der Region antworten: Die große Zeit des OlaSeku war schon vor dem WM-Aus vorbei! Wer jetzt also noch aufspringt, weil Marco Reus und Toni Kroos so cool damit aussahen, der enttarnt sich als Landei.

Wer stattdessen nach New York oder wenigstens nach Berlin schaut, der sieht: Seitlich bleibt das Haar zwar kurz, aber das Deckhaar wird eher pilzig. Kurzer Pony und Deckel drauf, quasi. Und: Auch das Gesichtsfell wird gestutzt: Der Schnorres kommt zurück! Wer also gesundes Selbstvertrauen hat und dumme Sprüche ("Porno-Balken", "Rotzbremse") locker wegsteckt, sollte jetzt den Rasierer richtig ansetzen - bevor der Schnurrbart als "Super-Trend" in eineinhalb Jahren auch in der Provinz angekommen ist.