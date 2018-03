Kirchenmitglieder halten AR-15-Gewehre bei einem Gottesdienst in der Kirche World Peace and Unification Sanctuary. Foto: Jacqueline Larma/AP

In religiöser Verzückung: Mit geschlossenen Augen schmiegt sich eine Frau beim Gottesdienst an ihr AR-15-Gewehr. Foto: Jacqueline Larma/AP

Gottesdienst mit Sturmgewehr: Ältere Damen halten jubelnd ihre AR-15-Waffen in die Höhe. Foto: Jacqueline Larma/AP

AR-15-Gewehre waren bei dem Gottesdienst häufig zu sehen. Mit einer solchen Waffe wurden vor zwei Wochen in Florida 17 Menschen erschossen. Foto: Jacqueline Larma/AP

Gesegnete Waffen in der Kirche World Peace and Unification Sanctuary: Die Gemeinde hatte ihre Mitglieder aufgefordert, Waffen in den Gottesdienst mitzunehmen. Foto: Jacqueline Larma/AP