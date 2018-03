U-Bahn in Köln. Im Fall um den mutmaßlichen U-Bahn-Schubser wird das Urteil erwartet. Foto: Henning Kaiser/Archiv

Köln (dpa) - Ein 26-Jähriger, der eine amerikanische Touristin in Köln in Richtung einer einfahrenden U-Bahn gestoßen hat, wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Das entschied das Landgericht Köln am Dienstag. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der deutsche Angeklagte eine Körperverletzung mit «potenziell lebensgefährdender Behandlung» begangen habe - eine Tötungsabsicht stellten sie aber nicht fest.

«Der Kopf der Bahn war bereits elf Meter an der Geschädigten vorbeigefahren, als von hinten der wuchtige Stoß gegen ihre Schultern erfolgte», sagte der Vorsitzende zur Begründung. Die 19 Jahre alte Touristin aus den USA habe weder vor die Bahn, noch zwischen die Wagen fallen können, wo sie «dem Tode geweiht» gewesen wäre, wie es das Gericht formulierte.

Der Angeklagte handelte nach Überzeugung des Gerichts in schuldunfähigem Zustand. Der 26-Jährige ist seit seiner frühen Jugend an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt.