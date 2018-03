Die Arbeiter an der Tunnelbohrmaschine seien wegen des Alarms in einen nahen Rettungscontainer geflüchtet. Es habe aber keine Gefahr bestanden, erklärte die Betreibergesellschaft BBT SE. Es sei auch nichts beschädigt worden. Die Feuerwehr sei bereits 15 Minuten nach der Alarmierung mit 45 Mann am Tunnelportal gewesen.

Zwischen Innsbruck und Südtirol entsteht bis 2026 der längste Tunnel der Welt. Inklusive bereits bestehender Bauwerke wird der Brenner Basistunnel dann eine Länge von 64 Kilometern haben.