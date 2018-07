Nach einem Erdrutsch in Kumano suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr nach vermissten Personen. Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan dutzende Menschen in den Tod gerissen. Foto: Sadayuki Goto/Kyodo News/AP

Rettungsmannschafen fahren in Kurashiki mit Booten über eine überflutet Straße. Foto: Koji Harada/Kyodo News/AP

Zerstörte Häuser: Im südwestlichen Kure hat sich eine Schlammlawine ihren Weg durch die Stadt gebahnt. Foto: Kyodo News/dpa

In Not geratene Menschen in einer überfluteten Region bei Kurashiki. Mindestens 440.000 Menschen mussten wegen der sintflutartigen Regenfälle ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Shingo Nishizume/Kyodo News/AP

Ein durch eine Schlammlawine zerstörtes Gebäude in Sakacho. Foto: Kyodo News/AP

Große Teile der Kleinstadt Kurashiki im Süden Japans sind nach den heftigen Unwettern überschwemmt. Foto: Shingo Nishizume/Kyodo News/

Einige Gegenden wie hier bei Iwakuni sind nur noch durch die Luft zu erreichen. Dieser Rettungshubschrauber fliegt über ein von einer Schlammlawine zerstörtes Tal. Foto: Uncredited/Kyodo News

Die Stadt Kurashiki wurde durch die starken Regenfällen nahezu komplett überschwemmt. Foto: Kyodo News/dpa

Zum Teil überflutete Gebäude nach schweren Regenfällen im japanischen Kurashiki. Wegen sintflutartiger Regenfälle im Westen Japans mussten mindestens 440.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Koki Sengoku

Eine Schlammlawine zerstörte die Gleise einer Zugstrecke in der Region Saga: Dieser Zug entgleiste daraufhin. Foto: Tsuyoshi Ueda/Kyodo News