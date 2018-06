Die Sojus-FG beim Start vom Kosmodrom Baikonur. An Bord ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst zusammen mit dem Russe Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor. Foto: Joel Kowsky/NASA

Die Öffnung der Luke wird nach einem Druckausgleich etwa anderthalb Stunden später erwartet. Mit dem Baden-Württemberger Gerst kommen der Russe Sergej Prokopjew und die US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor in das fliegende Labor. Dort werden sie von den US-Astronauten Andrew Feustel und Richard Arnold sowie vom Kosmonauten Oleg Artjemjew empfangen.

Die Raumfahrer waren am Mittwoch mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gestartet. Der Flug mit dem Raumschiff «Sojus MS-09» war planmäßig auf zwei Tage angesetzt. In dieser Zeit konnten die Passagiere aber ihre Raumanzüge ausziehen und sich auf dem begrenzten Raum der Kapsel ein wenig ausstrecken.