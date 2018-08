Er liegt endlich wieder in der Luft: der Duft von gebrannten Mandeln, Bratäpfeln und Glühwein. Jedoch sorgen nicht alle Dinge, die einem bis Heiligabend begegnen, dafür, dass man vom "Geist der Weihnacht" ergriffen wird. Ob quietschbunte Lichterketten, die schrecklichste Weihnachtsliedvertonung aller Zeiten oder zweifelhafte Geschenke: Manches ist zu Weihnachten eben einfach nur out. An anderen Dingen kommt jedoch keiner vorbei.

Was sein muss:

> Plätzchen: Auch wenn die Küche hinterher meist einem Schlachtfeld gleicht, um diese altbewährte Gewohnheit aus Kindertagen kommt man nicht herum. Und ganz ehrlich: Welches Supermarktplätzchen kann schon mit "Marke Eigenbau" mithalten?

> Weihnachtsfilme: Von der Mattscheibe tönt der altbekannte Ruf von Franz: "Ach Sissi, meine Sissi, was bin ich froh, dich wiederzusehen!" Wer hat nun das Recht über die Fernbedienung? Um weihnachtlichen Streitereien aus dem Weg zu gehen, empfehlen wir folgenden Kompromiss: Am ersten Weihnachtsfeiertag entscheidet das männliche, am zweiten Feiertag das weibliche Geschlecht.

> Schnee: Die romantische Vorstellung von der "weißen Weihnacht" haben wohl die meisten Leute. Leider macht uns der Klimawandel dann oftmals einen Strich durch die Rechnung. Aber träumen wird man ja noch dürfen. Von weißem Schnee, der in sanften Flocken allem eine Puderhaube aufsetzt.

> "Do they know it's Christmas?" Wir schreiben das Jahr 1984. Über 30 Popstars folgen dem Ruf der Musikerlegende Bob Geldof. Er will ein Hilfsprojekt in Form einer riesigen Band gründen, mit dem Ziel, Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Die Platte kam auf Platz eins. Anderen etwas Gutes tun, das ist auch heute in!

> Wham: Mit "Last Christmas" landete die Popband Wham im Jahr 1984 einen ihrer größten Hits. Zu Recht, denn der sanfte Klang der Schmusestimme von George Michael dürfte wohl noch in hundert Jahren populär sein.

Was gar nicht geht:

> Bunte Lichterketten: Es gibt sie überall: quietschbunte Lichterketten in allen Farben des Regenbogens, deren staccatoartiger Blinkrhythmus wohl besser in einer Großraumdisco aufgehoben wäre.

> Unnötige Geschenke: Geschenke gehören zu Weihnachten wie Ostereier zu Ostern. Solche, an deren Sinn man zweifeln muss, leider auch. Wie wäre es mit einem Nikolauskostüm für Hunde? Oder einem Becher, der auf Knopfdruck ein blechernes "Jingle Bells" spielt?

> Matschschnee: In sanften Flocken fällt er auf die Erde, und nach nur wenigen Stunden verwandeln sich die weißen Kristalle in braunen Schneematsch, der nicht nur hässliche Ränder auf die neuen Winterstiefel zaubert, sondern auch jeden Flur in Windeseile einsaut.

> Schlechte Vertonungen: Wohl jeder Künstler, der nach dem Zenit seiner Karriere nur das langweilige Dasein eines C-Promis fristet, hat sich schon mal an der Coverversion eines Weihnachtslieds versucht. Das Ergebnis verursacht eins: schlechte Laune bei den Zuhörern.

> Werbung: Ob Schoko-Nikoläuse oder Spielzeug: Vor Weihnachten gibt es nichts, was nicht als Werbung ins Haus flattert. Und kein schlecht gereimter Spruch ist den Anbietern zu peinlich.