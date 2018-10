Frau Bachmann, Sie sagten mir vor fünf Jahren, dass Sie die Musik überhaupt nicht als Arbeit empfinden. Sehen Sie das immer noch so?

Angelika Bachmann: Naja, so kurz vor der Premiere ist es natürlich immer ein bisschen mehr, weil man da nicht so selbstbestimmt seine Zeit einteilen kann. Aber das sind ja nur sechs Wochen und dann ist der Trubel vorbei. Aber meinen Beruf finde ich noch genauso schön. Eigentlich finde ich es sogar immer angenehmer, je länger ich es mache. Weil man sich über die Jahre natürlich viel Know-how zur Erstellung eines Programms angeeignet hat.

Das neue Programm heißt "Liebe" - hat das private Gründe?

Wir sind alle Vier gerade total glücklich - deswegen haben wir gedacht, wir treten einfach mal den Beweis an, dass man ein super Programm über die Liebe auch ohne Liebeskummer schreiben kann (lacht). Lustigerweise hatten wir die Idee in der Stadt der Liebe, in Paris. Wir waren im Taxi und dann hat eine gesagt: Wollen wir nicht mal ein Programm über die Liebe machen? Alle waren Feuer und Flamme. Sonst sind das immer längere Gespräche, diesmal hatten aber alle sofort Lust dazu. Schließlich sind wir alle Experten in der Liebe!

Nach "Haifisch im Aquarium" und "Ein Karneval der Tiere" klingt das viel harmloser. Hat Salut Salon an Ecken und Kanten verloren?

Nee, ich glaube, das Programm, das wir jetzt machen, ist eckiger und kantiger denn je. Über die Liebe kann man sehr kantige Stücke und Texte schreiben.

Sie haben die Single "Wie tief kann man lieben" mit Samy Deluxe aufgenommen - sind Sie Hip-Hop-Fan?

Das bin ich in der Tat! Ich habe diesen Song geschrieben - allerdings ohne den Text des Hip-Hop-Teils - und habe Samy gefragt, ob er Lust hat, auch zwei Strophen zu texten. Und die hat er dann gleich in der Nacht noch geschrieben. Wir wollen auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten, weil wir sehr viel Spaß hatten und gemerkt haben, dass wir ähnliche Themen haben, die uns bewegen.

Woher kommt denn eigentlich Eure unbändige Lebensfreude?

Hm ... ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, ob man eher Bedenkenträger ist oder jemand, der aus dem größten Mist immer noch was Gutes macht. Wir versuchen immer, das Leben so positiv zu nehmen, wie es ist. Und auch durch die Musik haben wir viel Schönes erleben können, das wir gerne weitergeben.

Sie promovieren zum Thema "Interventionen im Jugendstrafvollzug". Das ist ein ganz schön ernstes Thema für jemanden, der durch Humor bekannt geworden ist.

Auf die Promotion bin ich gekommen, als wir regelmäßig Benefizkonzerte in Gefängnissen gegeben haben und ich die Atmosphäre so beklemmend fand, dass ich mehr darüber erfahren wollte und dann mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. Dabei habe ich erfahren, dass körperliche Unversehrtheit in deutschen Gefängnissen oft nicht garantiert werden kann. Das Ausmaß an Unterdrückung und Gewalt unter den Jugendlichen ist unvorstellbar. Und auch die Beamten im Vollzug können sie nicht schützen, weil es zu wenige gibt. Es ist ein sehr komplexes Thema.

Stimmt es, dass Ihr Euch bei der Leitung abwechselt, weil sonst jede bestimmen wollen würde?

Wir finden es einfach schön, wenn man eine Probeleitung hat und nicht alle immer durcheinanderreden - was ja automatisch passiert bei vier Leuten.

Sie leben die Liebe auch auf eine mitfühlende Art durch das soziale Engagement von Salut Salon. Was sind da die neuesten Ideen?

Da gibt es ganz viele. Als wir vor zwei Jahren in einem Slum in Nairobi in Kenia ein Konzert gegeben haben, habe ich gemerkt, dass es dort keine Instrumentallehrer gibt - das fand ich sehr schade, weil die Kinder so viele Fragen hatten. Damit die Kinder regelmäßig Geigenunterricht bekommen, habe ich dann ein Konzept für Skype-Unterricht entworfen. Dieser läuft jetzt schon seit zwei Jahren. Für den Sommer haben wir Workshops organisiert, damit die Jugendlichen dort selbst die Anfänger unterrichten können, und so die Nachhaltigkeit gesichert ist. Und dann gibt es noch die Musikschule in Chile, die wir unterstützen. Im letzten Sommer war ich in Nordkorea, dieses Jahr im Westjordanland in Palästina und habe dort jeweils mit Kindern gearbeitet - also, es gibt jede Woche was Neues.

Info: Mit ihrem neuen Programm "Liebe" ist Salut Salon am 26. und 27. September, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu Gast. Karten für 37 und 41 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice