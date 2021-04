Von Steffen Rüth

Vanessa, der "Mai Tai" ist einer der härtesten Cocktails überhaupt. Man schafft vielleicht drei, aber dann hat man garantiert gut einen im Tee.

Vanessa Mai (lacht): Wenn du wirklich drei schaffst, muss ich sagen: Herzlichen Glückwunsch. Bei mir ist nach einem schon Schluss. Spätestens. Ich hatte diesen Cocktail vorher tatsächlich noch nie getrunken, aber dann dachte ich, ich probiere mal feierlich einen.

Und?

Es gibt zum Glück verschiedene Zubereitungsarten, nicht nur die knallharte. War okay, aber einer ist auch genug. Ich bin eh nicht so der Cocktailtyp. Überhaupt bin ich gar nicht so der Alkoholtyp. Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein. Und wenn ich doch mal was trinke, dann reicht mir ein Glas Sekt.

Viele trinken ja mehr, seit Corona ausgebrochen ist.

Zu denen zähle ich mich nicht. Ich gehöre eher zu den Disziplinierten. Ich habe heute Morgen schon Sport gemacht, habe einmal kurz daheim durchgewischt, und mit dem Hund laufen waren wir natürlich auch schon. Jetzt liegt unser Mops Ikaro hier zwischen meinen Beinen und schnarcht.

Während Du am Arbeiten bist. Lässt sich festhalten, dass es Dir trotz Corona nicht langweilig wird?

Ja, total. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass alles irgendwie weitergeht. Ich bin ja sowieso ein positiv denkender Mensch, und wenn die eine Tür zuschlägt, öffnet sich doch meistens eine neue. Ich habe zum Beispiel meine Online-Aktivitäten noch mal intensiviert und drehe gerade ein Musikvideo nach dem anderen.

Dir fehlt also gar nichts?

Doch, klar. Am meisten vermisse ich den persönlichen Kontakt zu meinen Fans. Meine letzte Autogrammstunde war vor über einem Jahr, und die Tournee musste jetzt schon wieder verschoben werden. Trotzdem: Uns geht es gut, wir sind gesund und sehr zufrieden.

Es gibt ja zwei Arten von Paaren: Die einen sind während Corona noch inniger zusammengewachsen. Die anderen gehen sich Tag für Tag mehr auf den Senkel und entwickeln Ausbruchsfantasien. Wie ist das bei Deinem Mann Andreas und Dir?

Wir waren vorher schon wie zusammengewachsen. Deshalb ist das für uns keine Umstellung gewesen und nicht großartig anders als vorher. Wir sind so ein Paar, das gefühlt 24 Stunden am Tag aufeinander hockt.

Eure Ruhe voreinander habt Ihr also nur, wenn Ihr abwechselnd mit Ikaro rausgeht?

Abwechselnd? (lacht) Wir gehen immer zusammen mit dem Hund raus.

Wieso heißt Dein Album eigentlich "Mai Tai"?

Weil es so ein herrlich bunter Cocktail aus ganz unterschiedlichen Stilen und Stimmungen ist. Mein Mann, der ja auch mein Manager ist, kam mit dem Titel um die Ecke. Ich fand den Titel am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber wie immer er auch darauf gekommen ist – inzwischen halte ich "Mai Tai" echt für einen kleinen Geniestreich.

Dein vorletztes Album hieß noch "Schlager". Mit herkömmlichem Schlager haben die neuen Lieder wenig zu tun. Das hört sich alles eher nach internationalem, urbanem, elektronischem Pop an – also eher nach Dua Lipa oder Rita Ora als beispielsweise nach Deiner Stiefschwiegermutter Andrea Berg.

Ich mag diesen Grenzgang total gerne. Mittlerweile macht mich diese musikalische Offenheit auch aus. Ich finde es cool, so viele Einflüsse zu haben und so viele unterschiedliche Richtungen ausprobieren zu können. Mal so halb zu rappen wie in "Leichter" hat mir zum Beispiel superviel Spaß gemacht. Durch Corona hatten wir auch noch mehr Zeit und alle Freiheiten, uns total auszutoben.

In "Leichter" geht es ausnahmsweise mal um Liebeskummer.

Ja, es war spannend, mal eine ganz andere Seite zu zeigen. Ich singe ja sonst meistens über die glückliche Liebe.

In welcher Weltstadt habt Ihr eigentlich das Video zu "Mitternacht" gedreht? Man könnte auf New York tippen. Oder auf Hong Kong.

Ha! Weder noch. Das ist tatsächlich Frankfurt. Bei Nacht sieht es aus wie ein kleines Manhattan.

"Mitternacht" erinnert an den alten Sommerhit "Mr. Saxobeat" und klingt, wie auch das von Latin Music inspirierte "Sommerwind", nach Sonne, Meer und Lebensfreude. Hast Du bewusst Lieder aufgenommen, die weit weg sind von unserem tristen Corona-Alltag?

Bei "Mitternacht" hat uns die Kombination aus Akkordeon und Saxofon einfach sehr gut gefallen. Der Song soll das Gefühl wiedergeben, das Andreas und ich haben, wenn wir im Sommer nach Kroatien fahren, um meinen Opa, meine Tante und meinen Onkel zu besuchen – im vergangenen Sommer sind wir am Nachmittag mit dem Cabrio losgebraust und waren kurz vor Mitternacht da.

Du machst jetzt auch Dein eigenes Online-Fitnessprogram, "Mai Fit". Was ist das Besondere daran?

"Mai Fit" ist gemacht für Leute, die wenig Zeit haben und schnelle Ergebnisse wollen. Man hat ja von mir das Bild, dass ich supersportlich und superehrgeizig bin, aber in Wahrheit ist das auch nicht immer so bei mir. Ich bin nie in ein Fitnessstudio gegangen, und zu Hause bin ich nicht immer so konsequent gewesen, wie ich hätte sein wollen. Das übliche Motivationstief nach drei, vier Wochen regelmäßigem Training kenne ich jedenfalls auch.

Und mit "Mai Fit" läuft das besser?

Ja. Ich mache konstanter Sport. Auch wenn es seltsam ist, quasi zu sich selbst zu trainieren.

Und Dein Mann macht auch mit?

Nein (lacht), Andreas läuft in der Zeit lieber eine Runde durch den Wald. Sport gehört tatsächlich zu den wenigen Dingen, die ich alleine mache.

Info: Das Album "Mai Tai" gibt es seit 26. März. Tour ab Ende März 2022.