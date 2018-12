Von Peter Wiest

Er ist Gitarrist und Vorbild großer Rock-Stars wie Slash, Eddie Van Halen oder Joe Satriani. Er ist Mitbegründer der Scorpions und er ist in der Musikszene ein international anerkannter Wanderer zwischen der Welt des Rock und der Klassik. Am 14. Dezember 1968 stand Uli Jon Roth im zarten Alter von 13 Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne - exakt 50 Jahre danach kommt der 63-Jährige nun für ein Jubiläumskonzert nach Mannheim.

Uli Jon, wie und wo war das damals mit 13 Jahren auf der Bühne - und wie ist es heute, ein halbes Jahrhundert später?

Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das war ein Tanzabend, an dem ich mit meiner Band "Blue Infinity" vor vielleicht 150 Leuten anderthalb Stunden lang spielte. Ich weiß, dass ich mich damals von der ersten Minute an pudelwohl fühlte auf der Bühne - keine Spur von Lampenfieber. Das hätte ich eigentlich haben müssen. Ich hatte damals noch nicht mal ein Jahr lang Gitarre gespielt. Heute, 50 Jahre danach, fühle ich mich nach wie vor immer sehr wohl auf der Bühne. Live-Auftritte sind unabdingbarer Bestandteil meines Lebens - auch deshalb, weil man da halt Sachen machen kann, die sonst nirgendwo gehen, weder im Studio noch im stillen Kämmerlein.

Wie oft stehst Du auf der Bühne?

So etwas über 100 Mal im Jahr. Jetzt, bei der Jubiläumsshow, spiele ich unter anderem in Deutschland, England, Frankreich, Japan und den USA. Auf den Auftritt in Mannheim, wo ich ja bereits sechs- oder siebenmal gespielt habe, freue ich mich besonders, weil der auf dem Tag genau 50 Jahre nach meinem allerersten stattfindet.

Was wird bei der Jubiläumsshow zu hören sein?

Ein Querschnitt durch praktisch alles, was ich die letzten fünf Jahrzehnte gemacht habe. Ein "Best Of" sozusagen, natürlich mit meinen alten Scorpions-Songs, aber auch Stücke von meiner Band "Electric Sun". Außerdem Sachen aus dem "Rock meets Classic"-Bereich - und dann auch das eine oder andere neue Stück.

Wenn Du nochmal zurückblickst: Warum hast du eigentlich 1978 die Scorpions verlassen?

Das war eine rein künstlerische Entscheidung. Wir waren und sind auch heute noch immer gute Freunde. Ich habe mich damals in dem sehr eng gesteckten kommerziellen Rahmen der Band nicht mehr so wohl gefühlt und angefangen, Sachen zu schreiben, die da gar nicht reinpassten. Ich wollte einfach musikalisch weiterkommen und Dinge machen ohne Rücksicht auf kommerzielle Entscheidungen.

Du wirst oft als ein Urvater relevanter Kreuzungen von Klassik und Rock bezeichnet. Trifft es das?

Na ja, da gibt es sicher eine Berechtigung für. Ich bin aber höchstens einer dieser Urväter - Leute wie Keith Emerson haben das bereits lange vor mir getan. Ich habe wohl die elektrische Gitarre eng mit der Klassik vermischt - was in den USA gut ankam und Folgen hatte für den Rock-Classic-Stil, der sich dann durchsetzte.

Du selbst hast einmal gesagt, Deine Beziehung mit der früheren Jimi Hendrix-Verlobten Monika Dannemann sei mit entscheidend gewesen für Deine künstlerische Entwicklung. Wie darf man sich das vorstellen?

Monika kam noch zu meinen Scorpions-Zeiten in mein Leben - und hat mich künstlerisch sehr inspiriert und mir neue Sichtweisen eröffnet. Jimi Hendrix war schließlich jemand, der im Grunde als einziger eine vollkommen neue Art an den Tag legte, mit einer Gitarre umzugehen - so, wie es vorher undenkbar gewesen war. Ich hatte allerdings dann auch noch andere Vorbilder in den frühen Jahren - Eric Clapton oder Jeff Beck beispielsweise. Nach den 70ern habe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr nach anderen geschaut oder gehört, sondern bin schnurstracks meinen eigenen Weg gegangen.

Was sagst Du dazu, dass Musiker wie Slash oder Eddie Van Halen Dich als Ihr großes Vorbild bezeichnen?

Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Sie bezeichnen mich nur als eines ihrer Vorbilder. Aber ja, das ist natürlich ein großes Kompliment. Andererseits ist es aber auch normal, dass ältere Musiker jüngere beeinflussen.

Wie wird es bei Dir weitergehen nach der Jubiläums-Tour? Ist vielleicht sogar eine Wiedervereinigung der Scorpions denkbar?

Denkbar ist alles. Aber da steht jetzt erst mal nichts am Horizont. Wir haben ja in den zurückliegenden Jahren schon ab und an mal wieder zusammen gespielt. Ich glaube allerdings, derzeit ist eine Reunion eher nicht denkbar.

Mit 63 Jahren bist Du ja in diesen Zeiten fast noch ein eher junger Rock-Musiker. Wie lange möchtest Du noch auf der Bühne stehen?

Wenn es nach mir geht und ich gesund bleibe, sicher noch gut 20 Jahre. Einige von meinen Vorbildern aus dem Klassik-Bereich sind schließlich auch noch in höchstem Alter aufgetreten und haben fantastische Musik gemacht - der Pianist Artur Rubinstein etwa, der Geiger Yehudi Menuhin oder der Gitarrist Andrés Segovia. Ich denke, ich kann das auch, wenn ich fit bleibe - und ich weiß, dass ich das will.

Uli Jon Roth spielt im Rahmen seiner Tour zum 50-jährigen Bühnenjubiläum am 14. Dezember, 20 Uhr im Mannheimer 7er Club