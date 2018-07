Wie schwierig ist es, eine Setlist zusammenzustellen, wenn man so viele Songs geschrieben hat wie Sie?

Das stimmt, ich habe in meinem Leben wirklich viele Songs geschrieben. Deshalb versuche ich immer zu analysieren, welche Titel genau ich spielen sollte. Zuerst einmal zahlt mein Publikum Geld, um mich zu sehen. Also überlege ich mir, womit ich den Leuten einen großartigen Abend bereiten könnte. Nämlich indem ich Songs von den Hollies bis hin zu aktuellen Titeln spiele. Diese Mischung kommt beim Publikum immer sehr gut an.

Gibt es einen Song, der auf keinen Fall fehlen darf?

Natürlich! "Teach Your Children", "Our House", "Wind On The Water", "Marrakesch Express", "Just A Song Before I Go", "Cathedral", "Wasted On The Way", "Immigration Man". Ich verspreche, es werden schöne Abende werden!

Songs wie "Military Madness" und "Immigration Man" scheinen heute relevanter denn je zu sein.

Dies macht mich einerseits glücklich, andererseits aber auch betrübt. Schön, dass meine Musik so lange überlebt hat, traurig, dass ich Songs wie "Military Madness" immer noch singen muss. Es liegt daran, dass die Geschichte sich wiederholt - immer wieder.

Sie sind in England geboren und besitzen seit über 35 Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft. Warum ist Ihnen das wichtig?

Weil ich dazugehören will. Es wäre scheinheilig, die Regierung und Politik zu kritisieren, ohne Staatsbürger zu sein. Außerdem will ich wählen dürfen. Ich denke und fühle zwar immer noch englisch, gleichzeitig bin ich stolz, Amerikaner zu sein. Mein Land ist so großartig wegen seiner Menschen. Im Grunde haben die Amerikaner ein gutes Herz, aber leider setzt Donald Trump darauf, ihre Ängste zu verstärken.

Neigen Sie im Moment dazu, Songs zu schreiben, die die Zustände in der Politik oder der Gesellschaft kommentieren?

Es ist sehr schwierig, einen Song über die amtierende US-Regierung zu schreiben. Ich lasse mir dabei viel Zeit, weil ich wirklich etwas aussagen will. So habe ich es damals auch mit dem religionskritischen Song "Cathedral" gehalten. Ich möchte sicher gehen, dass jedes Wort, das ich über diesen Präsidenten und dessen Regierung schreibe, korrekt ist und meine Gefühle authentisch widerspiegelt. Trump versetzt Amerika um 50 Jahre zurück in seine Vergangenheit. Ich fiebere dem Tag entgegen, an dem er nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist.

Sie sind vor einiger Zeit von der West- an die Ostküste gezogen. Hat sich dadurch Ihr Blick auf Amerika verändert?

Ich habe das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Meine Mutter und mein Vater haben mich gelehrt, immer auf mein Herz zu hören. Und mein Herz sagte mir, ich solle umziehen. Und das habe ich auch getan. Mein Herz hat mich bis jetzt nicht ein einziges Mal enttäuscht. Trump ist hier in New York sehr unbeliebt. Ich habe seit meiner Kindheit eine klare Vision von den Vereinigten Staaten. Es ist ein unglaublich großartiges Land. Aber es hat auch seine Probleme. Ich werde manchmal gefragt, ob ich vorhabe, das Land wegen Trump zu verlassen. Warum sollte ich gehen? Ich muss bleiben und kämpfen! Ich muss Widerstand leisten gegen diesen Mann. Denn er ist unglaublich schlecht für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist meine Meinung.

Wie viel revolutionäres Potenzial steckt noch in der Rockmusik?

Die Menschen, die die wichtigsten Medien auf der Welt besitzen, kann man an zehn Fingern abzählen. Die wollen keine Revolution. Die sind nicht an Künstlern interessiert, die den gegenwärtigen Zustand verändern. Die wollen Schafe, die vor sich hin dösen und gefälligst den Mund halten. Wir leben wieder in Zeiten von Brot und Spielen. Gebt dem Volk etwas zur Unterhaltung wie die Kardeshians und etwas zu Essen wie McDonald’s, damit wir es ungestört ausnehmen können. Genau das passiert gerade in den USA.

Welche Verantwortung hat ein Künstler gegenüber seinem Publikum?

Er muss darüber sprechen, was da draußen wirklich los ist. Er muss den Leuten zeigen, wie er sich tief in seinem Innersten fühlt. Er muss sie dazu ermutigen, sich zu informieren und gegebenenfalls zu handeln. Das ist Teil meines Jobs. Ich habe Konzerte vor mehreren hunderttausend Menschen gespielt. In Woodstock zum Beispiel. Aber ich liebe auch kleine intime Auftritte, bei denen ich dem Publikum in die Augen schauen kann. Ich spüre genau, wenn ich mich mit ihm verbinde. Ein ganz besonderes Gefühl!

Auf der Bühne erzählen Sie zwischen den einzelnen Songs, wie diese entstanden sind.

Die Leute sind immer fasziniert von diesen Geschichten. Sie wissen die Arbeit eines Songschreibers zu würdigen, auch wenn sie selbst nicht künstlerisch tätig sind. Wie kommt ein Song zu einem? Für viele ist das wie Magie. Ich muss gestehen, dass Kreativität auch für mich ein Mysterium geblieben ist. Denn man weiß nie, wie ein Song ausgehen wird. Auf der anderen Seite ist Songschreiben auch ein Handwerk. Es funktioniert wie ein Muskel, der ständig trainiert werden muss. Andernfalls würde er wieder verschwinden.

Was hat Sie eigentlich zu dem Klassiker "Teach Your Children" inspiriert?

Ich bin auch Fotograf und zwar schon viel länger als Musiker. Ich sammle seit Jahren Fotos. Das erste Bild, das ich mir jemals kaufte, sah ich an einer Universität in Kalifornien. Es stammte von der berühmten amerikanischen Fotografin Diane Arbus. Es zeigt einen kleinen Jungen im Central Park in New York, der eine Spielzeughandgranate in der Hand hält. Anhand dieses Bildes wurde mir Folgendes klar: Wenn wir unseren Kindern nicht zeigen, was Humanität bedeutet, ist die Mitmenschlichkeit in Gefahr. Wir müssen besser auf die Erziehung unserer Kinder achten. Gleichzeitig können wir von unseren Kindern viel lernen. Das war der Grund, weshalb ich "Teach Your Children" geschrieben habe.

