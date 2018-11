Von Klaus Welzel

Sie ist die Autorin der Stunde, der Star der Frankfurter Buchmesse. Interviews im Stundentakt. Nicht viel Zeit, um mit Nino Haratischwili über ihr neues Buch "Die Katze und der General" zu reden. Einige Kritiker empfanden die Story als zu konstruiert, was die gebürtige Georgierin nicht kalt lässt. Sie hat das Gefühl, dass an ihrer Person die Özil-Debatte ein zweites Mal durchexerziert wird: Wenn Du nicht funktionierst, macht man dich runter. Aber legt sie es denn nicht selbst darauf an, indem sie gerade jetzt aus der Perspektive diskriminierter Einwanderer schreibt? Der Anfang eines Streitgesprächs auf der leicht windigen Terrasse der Frankfurter Messehallen.

Frau Haratischwili, können Sie sich in Deutschland beruflich frei entfalten?

Wieso nicht?

Weil Sie in Ihrem aktuellen Buch "Die Katze und der General" beklagen, dass so viele hochgebildete Migranten Jobs weit unterhalb ihres Ausbildungsniveaus annehmen mussten. Schreiben Sie da aus eigener Erfahrung?

Nein, ich bin ja wegen der Sprache nach Deutschland gekommen und habe dann etwas ganz anderes gemacht, als die Figuren in meinem Buch. Es ist etwas völlig anderes, wenn man mit Mitte 30 oder Mitte 40 migriert und dann erst mühsam die Sprache lernen muss und vielleicht einen völlig neuen Beruf ergreifen. Mir war ja Deutschland als Land und als Kultur durch die Sprache sehr vertraut. Ich hatte also eine viel bessere Startposition.

Heute zählen Sie zu den besten deutschen Schriftstellern. Aber wie kam es dazu, dass Sie diese schwere Sprache wählten, um zu schreiben?

Ausschlaggebend war, dass ich als Kind zwei Jahre lang eine Schule in Deutschland besucht hatte. Und als ich dann mit Anfang 20 hierherkam, gab es ganz pragmatische Gründe: Ich studierte Theaterregie und hatte den großen Wunsch, einen Text von mir zu inszenieren. Da dachte ich mir, wenn ich den Text auf georgisch schreibe, muss ich ihn dann übersetzen. Dann sollte das Thema ein deutsches sein und nicht zuletzt hatte ich bereits in der Schule eine deutschsprachige Theatergruppe - und dann habe ich gemerkt, dass das gut klappte. Und je länger ich auf deutsch schrieb, umso schwieriger wäre für mich der Schritt zurück geworden.

Gibt es Dinge, die Sie auf Deutsch besser als auf Georgisch ausdrücken können?

Das glaube ich nicht. Obwohl die Sprache sich natürlich zwangsläufig verändert. Mir wird ja immer unterstellt, dass mein Deutsch etwas speziell sei ...

... Das finde ich überhaupt nicht ...

... dass es vom Georgischen gefärbt sei. Aber da fehlt mir der nötige Abstand, um das zu beurteilen.

Da würde ich widersprechen. Was aber schon auffällt: Ihr Erfolgsbuch "Das achte Leben" ist ein toller Roman, der sehr gehypt wurde, während "Die Katze und der General" in der Kritik auf Widerstand stößt. Es ist ein bisschen sperrig an der einen oder anderen Stelle. Wie geht man als Autorin damit um?

Erstens gibt es gemischte Kritiken. Ich muss das hier leider korrigieren: Neben ein paar negativen Kritiken gibt es auch sehr viel positive Kritiken - zum Glück. Und was großartig ist: dass das nicht auf die Leser und Buchhändler abfärbt.

Ist Kritik verletzend?

Es war eben so zu erwarten. Es gibt ja so einen Kolonialismus, eine Haltung, wonach man Schriftsteller mit migrantischem Hintergrund schneller und lieber vorschreibt, worüber sie zu schreiben haben. Das heißt, es wird irgendwie angenommen, ich soll von Tschetschenien lieber die Finger lassen und über Georgien schreiben. Das ist ein sehr gefährlicher Standpunkt, den ich nicht vertrete. Auf der anderen Seite: Ja, es ist deren Job. Sie sollen das auch. Aber andererseits wurde ich immer für das angefeindet, wofür ich von der Leserschaft gelobt wurde. Die Form der Emotionalität wird immer wieder als Feind des Intellektuellen gesehen, was ich falsch finde.

Was mich, wie gesagt, an Ihrem Roman wundert, ist das negative Bild, wie Migranten in Deutschland aufgenommen werden. Waren Sie nicht beeindruckt, wie die Flüchtlinge 2015 begrüßt wurden?

Es kommt sehr darauf an, wo man sich bewegt. Natürlich hat es mich gefreut, dass das da war. Aber das Erschreckende ist ja - und das hat man bei der Özil-Debatte mitbekommen: Wie schnell das wieder kippen kann. Wie schnell die Mauern wieder wachsen können, wenn der "Ausländer", sage ich mal, sich nicht an bestimmte Regeln hält und nicht das bedient, was man von ihm erwartet.

In diesem Fall hat er sich im Wahlkampf mit einem Autokraten fotografieren lassen und Gündogan schrieb "Mein Präsident".

Darum geht es nicht. Diese Tatsache ist unbestritten, das kann man nur kritisch beurteilen. Man müsste dann aber auch untersuchen, wie viele Prominente sich zum Beispiel mit Putin haben ablichten lassen, ohne dass es diesbezüglich irgendwelche Folgen gab. Mir geht es aber gar nicht um die Tat, sondern um die Reaktion der Gesellschaft, weil das sehr viel über uns aussagt und erzählt. Wie fragil diese politisch-korrekte und zivilisierte Haltung ist, unsere Gastfreundschaft, unsere angebliche Willkommenskultur, auf was für einem wackeligen Boden das bei uns steht.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass es hier auch um Fußball ging, um die "Nationalmannschaft"? Glauben Sie wirklich, dass die protestantischen Frauen, die am Münchner Hauptbahnhof die Flüchtlinge begrüßten, sich dann eineinhalb Jahre später so übel über Özil ausgelassen haben?

Deswegen sage ich ja, es ist sehr davon abhängig, in welchen Kreisen man sich bewegt. Das stimmt schon.

Noch so ein Migrationsthema: Gerade osteuropäische Autorinnen arbeiten sich immer wieder an Russland ab ...

.... (lacht lauf auf). Na, das ist ja auch ein bisschen naheliegend ...

... ein Feindbild, das ja in Westeuropa nicht so stark gesehen wird. Ist das für Sie ein Problem?

Es geht ja nicht darum, dass man Russland verteufelt, sondern dass man sich damit auseinandersetzt, was war, was Russland heute ist. Und, ja, ich finde es manchmal schwierig, diese gewisse Tendenz zur Verharmlosung. Aber der Westen hat eben eine andere Geschichte mit Russland.

Was für ein Bild haben eigentlich die Georgier von Deutschland?

Ein übertrieben positives.

Wo wird übertrieben?

Viele Deutschen sind überrascht, wie positiv ihnen die Georgier begegnen. Dabei gibt es eine lange deutsch-georgische Geschichte. Deutsch ist nach Englisch die zweitbeliebteste Sprache in Georgien, es gibt dort eine deutsche Minderheit.

Wie waren denn Ihre ersten Eindrücke von Deutschland? Sie haben zum Beispiel 2008 den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts gewonnen.

Der Preis war unheimlich wichtig für mich. Der Stückemarkt ist eine großartige Plattform, immer noch. Damals wurde ich unter der Intendanz von Peter Spuhler mit dem Preis ausgezeichnet. Ich habe dann auch in Heidelberg inszeniert, habe den Stückemarkt noch zwei, drei Jahre lang in jeweils unterschiedlichen Funktionen begleitet und habe das sehr genossen. Dieser Preis war ein Startschuss für mich. Das war eines meiner ersten Stücke und es war in unserem Fall sogar so, dass der Stifter [Manfred Lautenschläger, Anm. d. Red.] den Preis verdoppelt hatte, weil die Jury sich nicht zwischen meinem Stück und dem Philipp Löhle entscheiden konnten. Das war wirklich sehr schön.