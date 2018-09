Aktueller könnte dieser Film kaum sein. Wenn die Polizei im Hambacher Forst Umweltschutz-Aktivisten unsanft aus Baumhäusern und Erdhöhlen entfernt, weckt dass unschöne Erinnerungen. Auch mit dem Namen "Wackersdorf" verbindet man Fernsehbilder von Demonstrationen, die von hochgerüsteten Polizeikräften mit Knüppel, Schild und Wasserwerfern niedergeschlagen wurden.

Mitte der 1980er Jahre sollte in der Gemeinde im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll entstehen. Für den bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß war das Projekt Chefsache. Doch die Bevölkerung begehrte auf. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Landrat Hans Schuierer, der zunächst nur die wirtschaftlichen Vorteile für die Region sah, sich aber nach gründlicher Recherche entschlossen gegen das Vorhaben wandte. Damit geriet er ins Visier der Regierung Strauß, die von ihrem Schmusekurs abrückte und fortan mit harten Bandagen gegen den Aufrührer kämpfte. André Wesche traf den Schauspieler Johannes Zeiler, der den Landrat Schuierer verkörpert, in München - noch vor den Ereignissen im Hambacher Forst.

Herr Zeiler, der Arbeitstitel des Filmes lautete angeblich "Sturschädel". Sind Sie einer?

Ja! Sowohl privat wie auch im Berufsleben. Aber ein Sturschädel, den man auch relativ einfach vom Gegenteil überzeugen kann. Wenn es Sinn macht.

Was konnten Sie mit dem Begriff "Wackersdorf" verbinden?

Die Geschichte war mir bekannt. Auch deshalb, weil etwa um dieselbe Zeit das Wasserkraftwerk Hainburg bei uns ähnliche Revolten und Proteste ausgelöst hat. Damals wurden bei uns die Strukturen für die grüne Bewegung geschaffen. Deshalb war auch bei uns jungen Menschen die Sensibilisierung für solche Themen da.

Die Geschichte wird als "Moderner Heimatfilm" bezeichnet. Gefällt Ihnen das?

Ich habe während der Arbeit nicht an einen Heimatfilm gedacht, bin über diese Titulierung aber sehr froh. Aber man muss sie von außen bekommen. Ich habe meine Rolle von innen gebaut und da spiele ich einen Menschen, der für seine Überzeugungen einsteht. Als Politiker, der von Kindesbeinen an einer bewusst politischen, sozialdemokratischen Umgebung entstammt. Hans Schuierer ist Handwerker, gelernter Maurer und Wegemacher, der für die Leute seines Landkreises kämpft. Ich war sehr auf Schuierer fokussiert. Wie es dann von außen ausschaut und dass man das als neuen Heimatfilm betrachten kann, überlasse ich gern Ihrer Zunft.

Wie tief tauchen Sie in die Biografie und das geschichtliche Umfeld einer porträtierten Figur des wahren Lebens ein?

Ich greife sehr gerne auf elektronische Medien zurück, Videoaufzeichnungen oder Tonbandaufnahmen von der Figur. Ich lese mir auch vieles an. Und mit diesem Rucksack baue ich meine Figur.

Sie haben Schuierer während der Dreharbeiten getroffen. Gab es etwas, das ihm wichtig zu sein schien?

Ich glaube, dass die Brisanz dieser Rechtsbeugung und der damit verbundenen Gefahren für ihn als Themen sehr wichtig waren. Das Wichtigste ist doch, dass die Geschichte die Menschen interessiert. Und das hoffe ich sehr.

Trifft man ambitionierte, integre Politiker vornehmlich auf kommunaler Ebene? Gehen sie immer früher oder später ein Faust’sches Bündnis ein?

Ich kenne solche Typen von Politikern nur von meiner eigenen, kommunalen Ebene, von früher zuhause. Die großen Politiker sind mit einer Komplexität von Herausforderungen konfrontiert, dass man kaum noch unterscheiden kann, was Demagogie ist und was persönliche Überzeugung. Man kann die Qualität nur an den Ergebnissen messen. Was wird an Gesetzgebung befördert? Welche Tendenzen versucht man zu vermindern?

Damals gingen die Leute für Ihre Interessen noch auf die Straße. Heute haben wir keine Zeit, weil wir Facebook checken und unsere Lieblingsserie schauen müssen. Sind wir zu satt für den Straßenkampf?

Ja. Ich fürchte nur, dass das, was im Moment an gesellschaftlichen Veränderungen passiert, so schleichend und unauffällig geschieht, dass man sich der Drastik zu spät bewusst wird. Dass man den richtigen Zeitpunkt verpasst, um auf die Straße zu gehen. Allein schon beim Anschauen des Films spürt man, was es heißt, seinen Körper auf die Straße zu hieven, seine Sicherheit zu investieren, um für seine Überzeugung zu kämpfen. Mit "Kampf" meine ich allerdings keinesfalls das Zurschaustellen von Gewaltbereitschaft oder massives Einschüchtern Andersdenkender.

Bleiben Sie trotz allem optimistisch?

Ich empfinde es so, dass unsere westliche Demokratie Fieber hat. Ein Fieber kann eine Krise herbeiführen. Aber es hat auch eine reinigende Wirkung, kann zu einer Klärung und einem positiven Weiterleben führen.

Mit welchen Gefühlen beobachten Sie die politische Situation in Österreich?

Ich betrachte sehr genau, was passiert. Es gibt Veränderungen im sozialen Bereich, den Abbau von Sozialleistungen. Unser Sicherheitsapparat wird gestärkt, Persönlichkeitsrechte geschwächt. Aber dann muss ich mir selbst die Frage stellen: "Wann ist es an der Zeit, dass Du mal auf die Straße gehst?" Das muss jeder vor sich selbst verantworten.

Ist es Ihnen eigentlich wichtig, woher Ihr Strom kommt?

Das ist mir wichtig. Ich habe genau recherchiert - und dann den billigsten genommen! (lacht) Natürlich den billigsten unter den Ökostromanbietern. Außerdem versuche ich wirklich, diese scheiß Plastiktüten zu vermeiden. Das ist gar nicht so einfach. Viel schwieriger als das Auswählen eines Stromanbieters.