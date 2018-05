Herr Strate, wie findet man die "Stille im Lärm"?

Indem ich immer wieder auch Sachen nur für mich mache. Ich verreise mal für ein Wochenende alleine oder gehe auf Tour alleine spazieren. Früher konnte ich das nicht so gut, aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, alleine zu sein. Das macht vielleicht auch das Alter.

Ein Lied auf Ihrem Album heißt "Liebe auf Distanz". Wie autobiografisch ist dieser Song?

Sehr. Ich hatte mit meiner Freundin vier Jahre eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Köln. Es war das klassische Love-on-the-Weekend-Ding. Das kann einen ganz schön zermürben und irgendwann fragt man sich, ob das alles Sinn macht. Gott sei Dank haben wir durchgehalten und irgendwann ist sie nach Hamburg gekommen.

Welchen Tribut fordert die Kunst? Ist ein bahnbrechendes Werk ohne Weiteres zu haben?

Nein, das ist in der Tat sehr anstrengend. Da muss man schon gucken, dass man nicht auf der Strecke bleibt. Songschreiben ist ein emotional sehr anstrengender Prozess. Entweder man gibt viel von sich preis oder man schreibt eine Geschichte auf, die einen sehr aufwühlt.

Haben Sie beim Schreiben der aktuellen Platte Dinge über sich herausgefunden, die Ihnen nicht klar waren?

Das Schreiben verändert mich als Mensch. Ich war jetzt überrascht, wie positiv und gut ich mit elektronischer Musik umgehen kann. Unsere Produktion ist total auf links gedreht. Wir haben zuerst die Synthis und Gitarren aufgenommen und erst dann den Bass und den Gesang. Am Ende kamen das Schlagzeug und viel programmiertes Zeug dazu. Da musste ich schon sehr über meinen eigenen Schatten springen.

Was fasziniert Sie daran, auf einer Bühne zu stehen?

Wenn ein Song, den man irgendwo im stillen Kämmerlein geschrieben hat, von Tausenden von Leuten mitgesungen wird, ist das wirklich ein verrücktes Gefühl. Ich bin in dem Moment voller Freude, aber manchmal bin ich auch nervös.

Was ist die Aufgabe eines Künstlers?

Man muss aufmerksamer Beobachter seiner Außen- und Innenwelt sein und das Talent haben, Geschichten so einzufangen, dass die Zuhörer sie nachvollziehen können.

Wollten Sie schon als Kind Musiker werden?

Meine Eltern sind beide Musiker. Ich fand es immer faszinierend, wie viel Spaß sie bei ihren Konzerten hatten und wie viel Freude sie den Menschen machten. Das wollte ich auch.

Wie bringt man Populisten aus dem Takt?

Mit Dialog. Die Populisten nutzen die Unwissenheit und die Ängste derjenigen aus, die es nicht besser wissen. Man muss mit den Menschen sprechen, die komische Parolen von sich geben. Das hat die Politik wahrscheinlich versäumt. Deswegen kann die AfD von links und rechts die Versprengten abgreifen. Die müssen jetzt wieder mit integriert werden.

In was für einer Welt soll Ihr Sohn einmal leben?

Hoffentlich in einer aufgeklärten Welt mit einem liebevollen Miteinander. Ich hoffe sehr darauf, dass die Aufklärung in bestimmten Ländern weiter voranschreitet und diese Regionen ein friedliches Miteinander finden. Manchmal kann man nicht glauben, dass das je funktioniert. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Die Erste Welt muss ihre Arroganz ablegen, denn sie ist zum großen Teil für die Probleme in der Dritten Welt verantwortlich. Sie muss dort sinnvoll beim Aufbau helfen.

Haben Sie denn die Hoffnung, mit Ihrer Arbeit etwas anzustoßen?

Ja, das glaube ich. Ich bin niemand, der auf einer Demo vorneweg rennt und nur politische Lieder schreibt, aber ich schreibe Songs, die bestimmte Dinge thematisieren. Vielleicht hören das ja Menschen, die bis dato völlig unpolitisch waren und fangen dann an, sich zu informieren.

Gab es in Ihrem Leben ein Ereignis, das Sie politisiert hat?

Mein Vater hat mich so erzogen. Er gründete bei uns die Vorgängerpartei der Grünen. Ich bin in den 80er-Jahren auf Antiatomkraftdemos mitgelaufen. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl war ein Ereignis, das mich sehr geprägt hat.

