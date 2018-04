Von Alexander Wenisch

Reinhold Messner ist einer der bekanntesten Bergsteiger überhaupt. Sein Extremsport, seine Leidenschaft ist geprägt von Superlativen. Er ist der erste Mensch, der auf den Gipfeln aller 14 Achttausender stand; der zweite Mensch (nach dem Kanadier Patrick Morrow), der die Seven Summits - die höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten - erreichte. Und der Südtiroler ist einer, der wundervoll eindringlich, philosophisch über seine Abenteuer erzählen kann. Sein neues Programm heißt "Weltberge - die 4. Dimension", eine bildgewaltige Live-Show auf Grundlage von gestochen scharfen Satellitenbildern. Am 14. Januar gastiert Messner damit in Mannheim.

Hintergrund Name: Reinhold Andreas Messner Geboren am 17. September 1944 in Brixen, Südtirol Studium: Messner studierte Vermessungskunde an der Uni Padua. Ein Jahr lang unterrichtete er Mathematik an einer Mittelschule. Karriere: Messner hat in den 70ern und 80ern das Höhenbergsteigen stilistisch verändert. Er [+] Lesen Sie mehr Name: Reinhold Andreas Messner Geboren am 17. September 1944 in Brixen, Südtirol Studium: Messner studierte Vermessungskunde an der Uni Padua. Ein Jahr lang unterrichtete er Mathematik an einer Mittelschule. Karriere: Messner hat in den 70ern und 80ern das Höhenbergsteigen stilistisch verändert. Er erreichte als Erster den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff, stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender, er durchquerte die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi. Drama: 1970 kam sein Bruder Günther beim Abstieg vom Nanga Parbat um. Über die Umstände des Todes gab es lange und erbitterte juristische Auseinandersetzungen mit Bergsteigerkollegen. Engagement: Messner ist seit den 80ern beim Thema Umweltschutz aktiv. 1999 wurde er als parteiloser Kandidat für die Grünen Südtirols für fünf Jahre ins Europa-Parlament gewählt. Er unterhält außerdem das Messner Mountain Museum. Familie: Messner ist zum zweiten Mal verheiratet und hat vier Kinder. Er lebt in Meran und im Sommer auf seinem Schloss Juval im Vinschgau.

[-] Weniger anzeigen

Herr Messner, Sie waren schon fast überall auf der Welt. Wo hat es Ihnen am besten geschmeckt?

Ich habe einen stabilen Magen und kann zum Glück alles essen. Momos in Tibet schmecken mir genauso gut wie ein Abendessen bei Sternekoch Witzigmann.

Was sind Momos?

Das sind mit Yakfleisch gefüllte Teigtaschen, die im Wasserdampf gegart werden. Schmecken etwa wie Maultaschen. In Tibet sind Momos ein Festessen.

Sie haben etliche Rekorde eingestellt. Auf welchen sind Sie besonders stolz?

Ein Rekord - das ist für mich kein Begriff. Der passt nicht ins Abenteurer-Leben. Wir setzen uns Gefahren aus und versuchen zu überleben. Das lässt sich ja nun nicht als Rekord messen.

Um Rekorde wird es aber 2020 in Tokio gehen, dann wird Klettern olympisch. Begeistert Sie das?

Ach was! Das ist doch nur eine sportliche Spielart. Das wird niemanden interessieren. Jemand klettert eine 30 Meter hohe Wand hinauf - kein Laie versteht, was daran besonders sein soll. Spektakulär wird das nur, wenn einer aus der Höhe runterfällt. (wird lauter) Das findet an einer Plastikwand statt! Mit Plastikgriffen! Was soll das? Jeder Affe ist schneller da oben!

Sie haben ganz andere Wegmarken gesetzt. Was war Ihre Motivation?

Jede Generation versucht, die vorhergehende zu übertrumpfen. Das ist möglich, weil man härter trainiert, weil man bessere Ausrüstungen hat - und am Ende auch, weil man am Berg Glück mit dem Wetter hat. Was mir vielleicht besser gelungen ist als anderen: Ich habe starke Geschichten über meine Abenteuer geschrieben. Das Erzählen - und nicht das Bergsteigen - hat mich zur Nummer Eins in der Branche gemacht. Aber ich hoffe, dass ich nicht der letzte Erzähler dieser Abenteuer-Welt bin.

Gibt es junge Bergsteiger/Erzähler, die Sie als Ihre Erben sehen?

Ja, Alex Honnold. Der erzählt so selbstverständlich, dass auch ich an seinen Lippen hänge. Oder Steve House. Bei ihm kommen mir wirklich die Tränen. Weil er sich nicht zum Helden macht, sondern ganz lebensnah von seinen Abenteuern berichtet. Als Zuhörer ist man da ganz dicht dabei. Zwei großartige Erzähler.

Unter den Projekten, die Sie realisiert haben, fand ich immer den Alleingang auf den Mount Everest sehr beeindruckend. Ist das nach Ihnen überhaupt noch einmal jemandem gelungen?

Nein. Was ich damals gemacht habe, ist heute nicht mehr möglich. Weil man dort nicht mehr alleine sein kann. Wenn man so will, herrscht am Everest Massentourismus. Der Berg wird präpariert. Im Frühjahr war ich wieder im südlichen Basislager. Da waren einhundert Sherpas, die haben eine Piste gebaut vom Lager bis zum Gipfel - mit Sauerstoffdepots, mit Camps, in denen Ärzte zur Verfügung stehen, mit Küchen, in denen für die Touristen gekocht wird. Man kann sich sogar in den Schlafsack eine Bettflasche bringen lassen! Das ist absurd. Der Alpinist sucht die Herausforderung, die Einsamkeit.

Gibt es auf der Welt überhaupt noch Gegenden, in denen man einsam sein kann?

Ja, zum Glück. Es gibt tausende Berge, auf denen noch niemand war. Wo du erst mal fünf Tage durch die Einöde musst und keinem Menschen begegnest, bevor du überhaupt am Fuß des Berges stehst.

Was macht den Reiz aus, sich tagelang von der Menschheit zu isolieren?

Weil du dann erst draufkommst, wer du eigentlich bist. Wir sind heute urbanisierte Menschen, überlebensfähig in der Stadt. Aber wer ist denn in der Lage, auch nur einen Tag ohne moderne, sekundenaktuelle Kommunikationsmittel auszukommen? Nur ein Beispiel: Noch vor zehn Jahren gab es in Nepal kein Handy. Wenn du da auf Touren Menschen begegnet bist, wurde gegrüßt: Namaste! Brauchst du heute gar nicht mehr versuchen. Alle tippen nur noch auf ihren Displays herum - und stolpern über die Steine auf dem Weg.

Das klingt resigniert.

Naja, wir werden zu Maschinen-Menschen. Wahrscheinlich werden wir ersetzt durch irgendwelche Roboter, die durch die Straßen gehen und uns unser Essen bringen. Wir verspielen damit die Chance, unser Leben und die Welt zu erfahren - und zwar relativ schnell. Ich will so nicht leben. Aber wenn du da in die Wildnis geworfen bist, auf dich gestellt, dann kannst du Erfahrungen machen wie ein Mensch vor hunderttausend Jahren.

Wenn man alleine im Berg ist wie Sie es waren, kann man die Ängste, die Hoffnungen, die Freude am Gipfel doch mit niemandem teilen.

Völlig richtig. Damals allein auf dem Gipfel des Everest, das war ein trauriger Moment. Ich war so kaputt, ich habe mich einfach nur in den Schnee fallen lassen. Ich habe geröchelt, habe meinen Herzschlag gehört. Geschnauft, geschnauft, geschnauft. Aber: Ich hatte immer das Gefühl, neben mir sitzt einer, und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich ihn auch.

Robinson Crusoes Freitag?

Ja, vielleicht. Die Einsamkeit war so groß, dass mir mein Unterbewusstsein einen Partner zur Seite gestellt hat. Als Überlebenshilfe. Ich glaube, der menschliche Körper hat so einige Tricks auf Lager, um uns am Rande des Todes doch noch ins Leben zurückzuholen.

Sie haben vier Kinder. Wie bringen Sie ihnen Naturverbundenheit bei?

Mit der Jüngsten, Anna, gehe ich oft in die Berge. Sie klettert mit Leidenschaft. Und ich bin sicher: In 50 Jahren wird sie ihren Enkeln erzählen, wie sie mit mir damals, in einer ganz anderen Welt, im Berg war. Diese starken Jugenderinnerungen schenke ich ihr heute für ihr Leben.

Meinen Sie, dass Alpinismus vor dem Hintergrund des Klimawandels überhaupt noch eine Zukunft hat?

Ja, das hat sich schon verändert. Es ist gefährlicher geworden: Steinschlag, Eisschlag, Gletscherschwund nehmen zu. Da kann man nicht mehr so locker zum Berg hingehen wie noch vor 40 Jahren. Aber dass sich der Berg verändert, das gehört zum Alpinismus dazu.

Sie gehen mittlerweile auch mit Ihrem Sohn Simon in die Wände.

Ja, der geht aber so in die Berge, wie ich es längst nicht mehr schaffe. Leichtere Touren gehen wir noch gemeinsam.

Wer geht dann voran?

Er geht voran. Schon seit längerer Zeit.

Und wie fühlt sich das an?

Großartig! Als junger Mensch, bis ich 12 oder 13 war, ging mein Vater voraus. Dann habe ich die Führungsposition übernommen. Jetzt geht mein Sohn vorneweg. Das ist der Gang der Zeit.

Keine Angst um den Sohn, dass er die gleichen Verrücktheiten macht wie der Vater?

Er hat erst kürzlich gezeigt, dass er Hirn hat. Er war mit einem Freund im Himalaja. Die beiden haben eine riesige Wand versucht, 2500 Meter hoch. Es war wahnsinnig schneereich. Die beiden haben bald erkannt, dass sie an die Hauptschwierigkeiten der Wand gar nicht rankommen, bevor sie eine Lawine herunterholt. Also haben sie aufgegeben.

Der Tod ist bei der Passion Bergsteigen nicht ausgeschlossen. Wird Ihnen da nicht mulmig, wenn der eigene Sohn dieses Risiko eingeht?

Sie haben schon recht. Ich weiß ja, was alles passieren kann. Und ich habe erlebt, wie die besten Bergsteiger - wie kürzlich der Ueli Steck, den ich sehr gut kannte - abgestürzt sind. Aber was soll ich machen? Verbieten wird er es sich nicht lassen. Und glücklich wäre er auch nicht, würde er den Eltern zuliebe auf seine Passion verzichten. Wir haben nicht das Recht, über andere Menschen zu verfügen. Auch nicht über die eigenen Kinder.

Info: Tickets zur Messner-Show im Mannheimer Rosengarten am 14. Januar gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen und kosten 30 bis 38 Euro.