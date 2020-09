Von Olaf Neumann

Auf seinem neuen Album "Falschgoldrichtig" lässt der Sänger Pohlmann (Hit: "Wenn jetzt Sommer wär") aus Hamburg den Hörer ungewöhnlich nah an sich heran. Mit 48 schreibt er seine Lieder anders als in der Vergangenheit, in der er keine Party ausließ. Der Vater einer fünfjährigen Tochter singt wahrhaftige Songs über seinen Bruder, der vor 23 Jahren verstarb und seine langjährige Beziehung, die kürzlich zerbrach. Die Menschen sollen in seinen intimen, melancholischen Songs etwas erspüren, das ihnen Geborgenheit und Kraft schenkt. Mit Ingo Pohlmann sprach Olaf Neumann über Schicksalsschläge, Arbeiten auf dem Bau und Musik, die wirklich etwas wert ist

Ihr Album trägt den kuriosen Titel "Falschgoldrichtig". Fragen Sie sich: Ist das falsch, was ich gerade tue, oder liege ich damit goldrichtig?

Pohlmann: Vieles, was wir tun, ist "falschgoldrichtig". Mit der Information, über die wir heute verfügen, wissen wir unser Handeln in Bezug auf die Umwelt oder den Konsum besser einzuschätzen. Ich habe zum Beispiel gerade ein iPhone in der Hand und weiß, dass seltene Erden unter ominösen, sklavenartigen Umständen in Afrika und Südamerika abgebaut werden. Oder: Ich will mir seit Monaten ein Auto kaufen, weiß aber nicht, ob ich mir ein zukunftsweisendes Fahrzeug anschaffen oder lieber ein altes reparieren soll. Solche Gedanken hinterlassen bei mir Kopfschütteln.

Auch eine Schallplatte landet wahrscheinlich irgendwann im Müll.

Man könnte vielleicht sagen, dass Vinyl nur von Leuten gekauft wird, die es wertschätzen, solch eine Platte zu haben. Aber natürlich landen Schallplatten irgendwann auch auf dem Müll. Würde man sich total korrekt verhalten, bliebe einem nur das Eremitendasein.

Ihre Platte beginnt mit dem Lied "Dunkle Gedanken". Warum ziehen sich diese Gedanken durch das ganze Album hindurch?

Die Platte ist zwar nicht komplett düster, aber über ihr liegt kein schöner Filter. Sie ist ungeschminkter als ihre Vorgänger. Diese sind gefärbt von einem Lebensabschnitt, in dem es bei mir gar keine Probleme gab. Aber auch da sind Titel drauf, auf denen ich mich mit der Welt auseinandersetze.

"In Deinen Schuhen" ist Ihrem älteren Bruder gewidmet, der vor 23 Jahren verstorben ist. Wie kam er ums Leben?

Er hatte Krebs. Der ist allgegenwärtig. Wir standen uns sehr nah. Ich war 25, als er starb.

Manche Menschen zerbrechen an solchen traumatischen Erlebnissen, andere wachsen über sich hinaus. Wie haben Sie diesen Schicksalsschlag überwunden?

Ich habe eine starke Mutter. Unsere Familienbande ist sehr eng. Wir sind daran nicht zerbrochen, weil wir sehr offen über meinen Bruder geredet haben. Er ist heute noch Thema. Wir erinnern uns mit Weinen und Lachen an diesen Menschen zurück. Natürlich war es für meine Mutter heftig, einen Sohn zu verlieren. Aber auch für mich ist er noch vorhanden. Bei einer Echo-Party vor 15 Jahren, zu der ich als Laufgast eingeladen war, habe ich seine Schuhe angezogen. Ich stand da in einem Anzug, obwohl ich vom Grunge und Heavy Metal komme. Mein Bruder war genau das Gegenteil: ein richtiger 80er-Jahre-Popper und George-Michael-Typ. Aber ich habe das akzeptiert. Als er starb, war ich gerade mit meiner ersten Band in Hamburg unterwegs.

Wie haben Sie sich auf der besagten Echo-Party gefühlt?

An dem Abend lief Techno- und House-Musik, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber mein Bruder stand auf Acid-House. Dann habe ich in seinen Schuhen getanzt und konnte plötzlich spüren, wie sich das Gesicht meines Bruders auf meines legte. Das gefiel mir, weil ich diesen Anblick kannte. Mein Bruder hat mich als Minderjährigen manchmal in Discos mit hineingeschleust. An diesem Abend schrieb ich in mein Notizbuch: "Ich tanze in deinen Schuhen".

Warum singen Sie erst jetzt über seinen Tod?

Zu seinen Krebszeiten haben wir uns immer Astrid Lindgrens "Brüder Löwenherz" angeguckt. Später schrieb ich in dem Lied "Für dich" die Anspielung "Willst du am See auf mich warten, wie’s die Löwenbrüder taten". Bei Astrid Lindgren gibt es eine gewisse Parallele: Ein Bruder wird todkrank, und der andere erzählt ihm, dass sich beide im Land Nangijala wiedertreffen werden. Außerdem war unser Vater Baulöwe.

Wie hat Ihre Mutter auf den Song reagiert?

Sie hat nicht eine Träne geweint, während meine Schwester sich vor Heulen übergab. Ich habe meiner Mutter das Video zum Song gezeigt, worauf sie begeistert reagierte. Ursprünglich war "In deinen Schuhen" eine melodramatische Ballade, die ich meinem Produzenten Philipp Schwär schickte. Ich konnte darauf gar nicht singen, ohne zu heulen. Drei Tage später spielte Philipp mir seine Idee von dem Song vor, auf die ich dann erneut den Text gesungen habe. Jetzt ist es ein würdevolles Lied, in dem ich mit erhobenem Haupt zurückschaue.

In dem epischen "Unterwasser Atmen" erzählen Sie vom Ende einer langjährigen Beziehung und wie Ihre fünfjährige Tochter Mina damit umgeht. Und davon, wie Sie eine neue Liebe gefunden haben. Wie kam es zu diesem sehr intimen autobiografischen Song?

Für mich muss es in Liedern um etwas gehen. Es ist eine Kunst, das Herz zu berühren, ohne das Hirn zu beleidigen. Hier werde ich zwar privat und teile mit den Hörern den Blickwinkel auf mein Leben, aber herausgekommen ist eine stilvolle Homestory. Das Musikstück an sich sagt alles, und wer darüber schreiben möchte, kann das gerne tun. Ein Kind wird in verschiedenen Alterszyklen des Verstehens immer wieder fragen, warum Mama und Papa nicht mehr zusammen sind und warum sie nicht heiraten. Und zwar so lange, bis man dafür kaum noch Worte hat.

Sie trinken seit fast fünf Jahren keinen Alkohol mehr. Hat sich Ihr Songschreiben seitdem verändert?

Ich habe beim Schreiben nie Alkohol getrunken. Das hat mich nicht vorwärts gebracht. Ich kenne aber Leute, die nach einer halben Flasche Whiskey großartige Sachen schreiben können. Als Musiker ist überall da, wo du bist, Party. Man muss aber wissen, wann Schluss ist. Das war mein Problem. Ich war kein Alkoholiker, aber wenn ich getrunken habe, dann bis zum Augenstillstand. Weniger trinken reichte bei mir nicht. Bei mir geht es nur ganz oder gar nicht. Deshalb habe ich damit Schluss gemacht, als ich Vater wurde. Endlich hatte ich Zeit und keine Katerstimmung mehr. Schon super!

Info: Das Studioalbum "Falschgoldrichtig" erscheint am 11. September. Aktuell keine Tourtermine in Süddeutschland.