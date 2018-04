Von Margret Köhler

Inspirieren für "3 Tage in Quiberon" ließ sich Regisseurin Emily Atef von dem Exklusiv-Interview, das Deutschlands Weltstar Romy Schneider im März 1981 dem Stern-Reporter Michael Jürgs und dem Fotografen Robert Lebeck gab. Die in der Bretagne auf Alkoholentzug und Diät gesetzte und von ihrer Freundin begleitete Romy Schneider tanzt drei Tage und Nächte auf einer emotionalen Rasierklinge, sie öffnet sich den Journalisten vertrauensvoll, gibt Einblick in ihre Seele, zieht keine Grenzen. Marie Bäumer spielt diese in sich Zerrissene mit großer Zärtlichkeit und Leichtigkeit, gleichzeitig mit Schwermut und Schmerz - und völlig schutzlos. Wichtig war ihr, den Weltstar weder zu interpretieren noch zu imitieren.

Frau Bäumer, Sie hatten schon mehrere Angebote, Romy Schneider zu spielen. Warum haben Sie hier Ja gesagt?

Es waren immer Biopics, ich wollte aber keinen biografischen Ansatz. Mir gefielen die Drehbücher nicht und wenn man als Schauspielerin eine Schauspielikone interpretiert, kann man nur gegen die Wand fahren.

Was war jetzt anders?

Denis Poncet, mein leider inzwischen verstorbener französischer Produzent und Freund, fragte mich, ob das Sujet Romy Schneider endgültig für mich erledigt sei, und ich antwortete: "Ja, außer wenn man am Ende ihres Lebens eine Verdichtung hinbekommt, die Zustandsbeschreibung und Problematik eines Weltstars." Er hatte die Idee, als Kern dieses Films das legendäre Interview zu nehmen, ein Huis Clos [etwa: geschlossene Gesellschaft, Anm.d.Red.] mit vier Personen und als fünften Protagonisten die Bretagne. Hinzu kamen die Schwarzweiß-Bilder von Robert Lebeck [gespielt von Charly Hübner, Anm. d. Red.] und die Entscheidung, in wirklichem Schwarzweiß zu drehen - nicht in diesen Grau-Facetten, die man oft bei modernen Filmen hat. Das alles hat bei mir ein ganz starkes Bild geschaffen von dieser Art Arthouse-Filmen, die ich selbst gerne anschaue; ich wollte gerne Teil dieses Projektes sein.

Wie haben Sie sich dieser Ikone angenähert?

Insgesamt dauerte es drei Jahre bis zur Realisierung, in dieser Zeit habe ich die Geschichte immer weggeschoben. Erst kurz vor Drehbeginn kam dann dieser Donnerschlag und ich sagte mir: Mein Gott, es geht um Romy Schneider! Ab da war Stress. Angenähert habe ich mich über eine bewusste Distanz. Ich habe die Ikone weggehalten, was irgendwann zu einem Konflikt führte, der für die Zerrissenheit dieser Figur sehr hilfreich war. Eine Frau ohne inneres und äußeres Haus.

Wurde bei Ihnen durch den Film etwas "losgetreten"? Haben Sie anders über die Fragilität als Schauspielerin nachgedacht, darüber, das könnte mir auch passieren?

Nein, ich komme aus einer vollkommen anderen Situation. Romy stand mit 14 schon in der Öffentlichkeit, wie ein junger Popstar. Da war es schwierig, sich eine gute und solide Grundlage fürs Leben zu schaffen. Dass wir Schauspieler fragile Persönlichkeiten sind und sein müssen, ist klar. Wir sind ja unsere eigenen Instrumente, die wir bespielen. Hier musste ich den inneren Muskel sehr weiten, um in diese Tiefen hineinzugehen. Dieser Beruf frisst einen mit Haut und Haaren, kostet enorm viel Kraft, ist physisch sehr anstrengend.

Und psychisch?

Ich fühle mich nicht seelisch angegriffen, habe immer eine Distanz. Das ist meine Art von Handwerk. Ich habe auch nicht versucht, mich Romy Schneider als Mensch oder Schauspielerin neu anzunähern oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich bin einfach diesen Weg gegangen und habe mich gefragt, wie kriege ich diese Amplitude in all diesen möglichen Facetten hin? Was ist das für ein Moment von Weinen, wie fühlt sich diese Form von Verlassenheit an, woher kommt dieses Bestreben, eine ganz spezielle Kraft zu entwickeln? Das Ausmaß ihrer Schutzlosigkeit hat mich erstaunt.

Romy Schneider stand auf Kriegsfuß mit der deutschen Presse und litt darunter.

Einfach fürchterlich für sie. Wie der Ausschluss aus einer künstlerischen Familie und aus Deutschland. Ich erinnere mich an Ute Lemper, die so zerhackstückt wurde, dass sie nach Amerika geflohen ist. In Deutschland, Holland und England gibt es eine ganz schlimme Boulevardpresse. Romy Schneider hat bis zuletzt unter den fehlenden Angeboten aus Deutschland gelitten und wollte diesen Konflikt auflösen. Es war natürlich völliger Wahnsinn zu glauben, das über so ein Interview zu schaffen, zumal sie sich in einem Zustand befand, wo sie gar keine Grenze mehr ziehen konnte. Mir sind schon in der Begegnung mit Journalisten erstaunliche Dinge passiert, aber ich ziehe meine Grenzen klarer und schneller.

In manchen Szenen glaubt man Romy Schneider zu sehen, allein schon die Stimme ist ein großes Charakteristikum.

Wichtig war mir eine feine und ganz akzentuierte Zeichnung und bei der Sprache dieses bourgeoise, alte Österreichisch mit diesem weichen wienerischen Swing darin. Den hatte sie im Französischen ebenso wie im Deutschen. Ich konnte sie in Interviews wunderbar studieren: Ihre Art zu rauchen, dieses Lippenlecken und ihre Atmung. Sie war immer sehr aufgeregt bei Interviews und sehr gestresst in Talkshows. Dabei zog sie immer stark an den Zigaretten, auch ein Zeichen von Nervosität. Ich habe mich nicht als Romy Schneider gesehen und immer gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Imitation hineinrutschen, dass ich frei bleibe im Spiel.