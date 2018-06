Von Olaf Neumann

Die 27-jährige Namika, mit bürgerlichem Namen Hanan Hamdi, eroberte vor zwei Jahren mit der Single „Lieblingsmensch“ die Charts. Mit ihrem Debüt-Album „Nador“ war sie nicht nur hierzulande, sondern auch im europäischen Ausland erfolgreich.

Im Nachfolger „Que Walou“ lässt die Rapperin und Sängerin jetzt unterschiedliche Elemente wie Alternative-Pop, Hip-Hop und orientalische Klänge zu eigenständigen Songs verschmelzen. Namika singt und rappt über Liebe, Identitäten und die schmerzhafte Erfahrung, ohne Vater aufgewachsen zu sein.

"Que Walou" ist eine Redewendung aus dem in Zentralmarokko gesprochenen Berberdialekt Tamazight. Sie bedeutet entweder "wie nichts" oder "für nichts". Was wollen Sie damit ausdrücken?

Ich habe daraus mein eigenes Mantra entwickelt. Selbst wenn ich etwas für nichts gemacht habe, habe ich es gern gemacht.

"Ahmed (1960-2002)" haben Sie Ihrem Vater gewidmet, den Sie nie kennengelernt haben. Haben Sie mit Ihrer Mutter viel über Ihren Vater gesprochen?

Ich habe meine Mutter natürlich befragt, und sie hat mir die Geschichten erzählt, mit denen ich dann den Song schreiben konnte. Als Kind hat mir eine Hälfte gefehlt. Ohne dieses verloren gegangene Puzzlestück gab es für mich kein ganzes Bild.

Was wissen Sie über Ihren Vater?

Er stammt aus Marokko aus einem relativ wohlhabenden Elternhaus. Er musste nie wirklich arbeiten. Und dann kam er nach Deutschland; ein Land, das vom System her komplett anders funktioniert. Hier musste er feststellen, dass er keinen Anschluss findet. Er kam nicht damit klar, dass man in Deutschland im Prinzip nichts ist, wenn man nicht arbeitet. Meine Mutter hat die Miete bezahlt, als sie noch schwanger mit mir war. Es war ihm alles zu viel, nehme ich an. Auf einmal war er verschwunden; auch kein Privatdetektiv hat ihn aufspüren können. Bis wir nach ein paar Jahren herausfanden, dass er abgeschoben wurde und in Marokko im Gefängnis saß. Es fiel mir schwer, den Song zu schreiben. Aber ich wollte dieses Thema endlich abhaken. Und ich möchte Menschen Mut zusprechen, denen es ähnlich ergeht. Schlechte Verhältnisse müssen kein Hindernis für Glück sein.

Im Alter von 14 Jahren haben Sie begonnen zu rappen. Wie waren Ihre Anfänge?

Ich habe sehr spielerisch mit Fantasie-Englisch angefangen. Mit meinem Cousin, der einen Monat jünger ist als ich. Meine Großeltern hatten ein Tapedeck und wir haben uns immer beim Plus-Markt unbespielte Kassetten gekauft. Mein Cousin hat die Beatbox gemacht und ich habe gerappt.

Hatten Sie später den Anspruch, einen eigenen Stil zu entwickeln?

Mit der Zeit habe ich es ernster gemeint. Dazu gehörte auch richtiges Songwriting und nicht nur gute Flows und gutes Beatboxing. Viele Künstler, die ich mochte, haben mich dazu gebracht, Hip-Hop zu hören und zu verstehen. Unter anderem Lauryn Hill, Missy Elliott, Busta Rhymes, 2Pac und The Notorious B.I.G. Meine Tante hat mich zum Hip-Hop gebracht, sie ist zehn Jahre älter als ich und hat immer coole neue Musik mitgebracht. Später habe ich mir mit Freunden eigene Musikstudios gebaut. Wir haben Mikrofone aufgestellt und die Wände mit Eierkartons schalldicht gemacht.

Namika bedeutet auf Berberisch "Schreiberin". Sie haben die Werke von Brecht und Goethe gelesen. Was hat Sie daran fasziniert?

Ich habe sie in der Schule gelesen und mochte alles, was mit Lyrik zu tun hat und einen Kunstbezug hatte. Deutsch war eines meiner Lieblingsfächer, gerade wegen des kreativen Aspekts. Ich wäre aber nicht von allein darauf gekommen, mir Bücher von Goethe und Schiller zu kaufen und diese zu Hause schön im Bett durchzulesen. Es war anstrengend zu verstehen, was sie da sagen wollen, weil es eine alte, sehr hoch gestochene Sprache ist. Aber Goethes "Faust" ist faszinierend!

Hat Ihnen Goethe dabei geholfen, eine gute Rapperin zu werden?

Vielleicht hat er mich weniger geprägt, aber ich fand Goethe cool. Es hat mich sehr beeindruckt, dass jemand zu der Zeit ein ganzes Buch in Reimen geschrieben hat. Ich habe mich mit ihm in dieser Hinsicht identifizieren können. Deswegen hat es mir Spaß gemacht, seine Texte zu lesen. Auch wenn ich jede Seite dreimal lesen musste, um den Inhalt zu verstehen.

Welche Vision hatten Sie von Ihrer Musik?

Ich habe immer sehr gemischte Musik gehört und auch Mary J. Blige, die Spice Girls und Maria Carey gefeiert. Deshalb singe ich auch viel in meinen Songs und rappe nicht nur.

Welchen Einfluss hat Marokko auf Ihre Musik?

Die Musik in Marokko hat mich immer sehr interessiert. Sie hat eine ganz andere Rhythmik und Noten, die es im europäischen Notensystem gar nicht gibt. Sie ist sehr tanzbar, weshalb sie auch Einfluss auf meine Musik genommen hat.

Sie sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Empfinden Sie es als aufregend, an verschiedenen Orten zuhause zu sein?

So ist es. Ich habe immer die Sommerferien in Marokko verbracht und mir dort sechs Wochen lang den Hintern flach gesessen. Es war für mich wie ein zweites Zuhause, weil meine Großeltern dort ein Haus haben. Die Kinder spielen dort anders als hier und sind viel länger draußen. Das mochte ich sehr gerne. Weil die Kinder nicht die schicksten Spielzeuge hatten, haben sie sich einfach ein Spiel ausgedacht - mit Steinen. Ich saß daneben und sie erklärten mir, wie das geht. Während wir in Europa immer auf der Jagd nach der neuesten Barbie waren.

Wie kam es zu dem Song "Dschungel im Kopf"?

"Dschungel im Kopf" beschreibt meine Innenperspektive. Manchmal ist es in meinem Kopf ganz schön wild - wie in einem Dschungel. Das Leben besteht zu 80 Prozent aus Reflektieren. Ich meine für die Leute, die reflektieren.

Info: Namika: „Que Walou“ seit 1. Juni. Live am 29. Juli in Bremerhaven, weitere Termine in Vorbereitung.